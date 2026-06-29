Rząd rozważa nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego

Jakie zmiany planuje wprowadzić rząd?

We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy regulującej najmu krótkoterminowego. Celem tej inicjatywy jest dokładne określenie przepisów dotyczących świadczenia usług hotelarskich w kraju. Projekt definiuje najem krótkoterminowy jako usługę świadczoną przez mniej niż 30 dni.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, będące autorem projektu, wskazuje, że nowe przepisy mają zwalczać nielegalną działalność w branży noclegowej. W ocenie skutków regulacji podkreślono, że „nielegalnie prowadzony najem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję także względem klasycznych usługodawców tego typu usług, jak np. hotele, pensjonaty”.

Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych

Kluczowym elementem reformy ma być utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Będzie to krajowy rejestr obejmujący apartamenty, mieszkania i domy wynajmowane turystom. Każdy z obiektów zostanie przypisany do unikalnego numeru identyfikacyjnego, który będzie musiał być uwzględniany w ogłoszeniach internetowych.

Projekt przewiduje także, że gminy będą mogły wyznaczać strefy, w których wynajem mieszkań turystom będzie zabroniony. Autorzy projektu podkreślają, że ma to ograniczyć najem krótkoterminowy w miejscach, które są uciążliwe dla lokalnych mieszkańców. Dzięki temu samorządy będą mogły decydować, gdzie w ich miejscowościach najem turystyczny nie będzie dozwolony.

Nowe uprawnienia dla mieszkańców

Ustawa przewiduje również nowe uprawnienia dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych, które będą mogły wnioskować o kontrolę wynajmowanych turystom mieszkań. W przypadku wykrycia niezgodności z przepisami, obiekt może zostać usunięty z rejestru. Odmowa przeprowadzenia kontroli skutkować będzie zawieszeniem wpisu.

Dodatkowo, projekt ustawy wprowadza administracyjne kary pieniężne do 50 tysięcy złotych za prowadzenie działalności bez rejestracji, brak numeru identyfikacyjnego w ofertach internetowych czy naruszenie obowiązków przez platformy pośredniczące w najmie krótkoterminowym.

Ochrona mieszkańców i przejrzystość rynku

Ministerstwo uzasadnia potrzebę zmian ochroną mieszkańców budynków wielorodzinnych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że mieszkańcy skarżą się na zakłócanie porządku, ciszy nocnej, a także ograniczenie poczucia bezpieczeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich również zauważył, że obecne przepisy nie pozwalają skutecznie przeciwdziałać tym problemom.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości rynku. Oczekuje się, że wprowadzone zmiany poprawią bezpieczeństwo zarówno w sektorze turystycznym, jak i w budynkach mieszkalnych, gdzie prowadzony jest najem krótkoterminowy.

Rząd miał pierwotnie zająć się tym projektem w ubiegłym tygodniu, jednak posiedzenie zostało przesunięte.

Źródło PAP.