Jak Kimsuky wykorzystuje sztuczną inteligencję?

Według raportu południowokoreańskiej firmy Genians, północnokoreańska grupa hakerska Kimsuky intensywnie pracuje nad rozwojem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Te zaawansowane technologie mają na celu nie tylko tworzenie przynęt, ale także integrację istniejących modeli AI z złośliwym oprogramowaniem oraz automatyzację ataków. „Wnioski sugerują, że Kimsuky wykracza poza wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia przynęt i buduje potencjał do integracji istniejących modeli AI z rozwojem złośliwego oprogramowania oraz automatyzacją ataków” – zaznaczyli autorzy raportu firmy Genians, specjalizującej się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Nowe środowiska i technologie w rękach hakerów

Eksperci wskazali, że hakerzy z Kimsuky skonfigurowali środowiska do lokalnego uruchamiania modeli AI, takich jak Ollama czy GPT4All. Dzięki temu mogą analizować poufne dokumenty bez konieczności łączenia się z zewnętrznymi usługami. Ponadto wykryto, że grupa korzysta z oprogramowania do zamiany mowy na tekst oraz asystentów programowania.

Fałszywe dokumenty i globalne ataki

Firma Genians odkryła również, że Kimsuky tworzy fałszywe dokumenty finansowe generowane przez AI, które mają przypominać prawdziwe raporty inwestycyjne. Chociaż te ustalenia nie zostały jeszcze niezależnie zweryfikowane, wskazują na zaawansowane techniki oszustw stosowane przez grupę.

Źródło PAP.