Polacy obudzili się z temperaturą poniżej zera. W tych miastach było najchłodniej

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-27 6:30

Wtorkowy poranek przyniósł przymrozki w wielu regionach Polski. O godz. 6 najzimniej było w Kielcach, Ostrołęce i Zakopanem, gdzie termometry pokazały minus 2,3 stopnia Celsjusza. W tym samym czasie w Świnoujściu temperatura przekraczała 8 stopni. Co czeka nas w kolejnych dniach? IMGW przedstawiło prognozę aż do Wszystkich Świętych.

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Autor: Pixabay.com

Przymrozki w Polsce. Mapa IMGW pokazuje duże różnice

We wtorek, 27 października, wielu mieszkańców Polski rozpoczęło dzień z temperaturą poniżej zera. Na mapie IMGW przedstawiającej pomiary z godz. 6 widać, że chłód dał się we znaki zwłaszcza w części południowej i wschodniej kraju.

Najniższą temperaturę spośród zaznaczonych stacji – minus 2,3 stopnia Celsjusza – odnotowano w Kielcach, Ostrołęce i Zakopanem. W kilku innych miejscach termometry również pokazały wartości ujemne lub temperaturę bliską zeru.

Zupełnie inaczej było nad morzem. W Świnoujściu o tej samej godzinie zanotowano 8,2 stopnia Celsjusza. Oznacza to, że różnica między najcieplejszym a najchłodniejszym punktem wskazanym na mapie wyniosła aż 10,5 stopnia.

Mapa, którą opublikowało na swojej stronie IMGW  przedstawia temperaturę powietrza o konkretnej godzinie, a nie najniższe wartości z całej nocy. IMGW zaznacza również, że dane ze stacji są operacyjne i mogą się zmienić po weryfikacji.

Pogoda IMGW 27.10.2026
Autor: IMGW/ Materiały prasowe

Co dalej z pogodą? IMGW prognozuje deszcz i chłód

Po zimnym poranku we wtorek w ciągu dnia ma być cieplej. Według IMGW temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju można spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, w pozostałych regionach chmur będzie okresami więcej. 01.11.2026

Od środy do soboty pogoda ma być bardziej pochmurna. Synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia, ale również przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry na ogół wskażą od 8 do 12 stopni. W środę miejscami na zachodzie może być do 13 stopni, a na południowym wschodzie do 14 stopni. 01.11.2026

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Osoby planujące wizyty na cmentarzach 1 listopada powinny przygotować cieplejsze ubrania i parasole. W niedzielę IMGW prognozuje przelotny deszcz, przede wszystkim na południu, wschodzie, w centrum i na wybrzeżu.

Temperatura maksymalna ma wynieść od 6 do 10 stopni Celsjusza. Nocą w większości kraju spodziewane są 3–5 stopni, a na Kaszubach i Warmii około zera. Prognoza może się jeszcze zmienić, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić jej aktualizację.

 
Mróz
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