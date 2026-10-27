Przymrozki w Polsce. Mapa IMGW pokazuje duże różnice

We wtorek, 27 października, wielu mieszkańców Polski rozpoczęło dzień z temperaturą poniżej zera. Na mapie IMGW przedstawiającej pomiary z godz. 6 widać, że chłód dał się we znaki zwłaszcza w części południowej i wschodniej kraju.

Najniższą temperaturę spośród zaznaczonych stacji – minus 2,3 stopnia Celsjusza – odnotowano w Kielcach, Ostrołęce i Zakopanem. W kilku innych miejscach termometry również pokazały wartości ujemne lub temperaturę bliską zeru.

Zupełnie inaczej było nad morzem. W Świnoujściu o tej samej godzinie zanotowano 8,2 stopnia Celsjusza. Oznacza to, że różnica między najcieplejszym a najchłodniejszym punktem wskazanym na mapie wyniosła aż 10,5 stopnia.

Mapa, którą opublikowało na swojej stronie IMGW przedstawia temperaturę powietrza o konkretnej godzinie, a nie najniższe wartości z całej nocy. IMGW zaznacza również, że dane ze stacji są operacyjne i mogą się zmienić po weryfikacji.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe

Co dalej z pogodą? IMGW prognozuje deszcz i chłód

Po zimnym poranku we wtorek w ciągu dnia ma być cieplej. Według IMGW temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju można spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, w pozostałych regionach chmur będzie okresami więcej. 01.11.2026

Od środy do soboty pogoda ma być bardziej pochmurna. Synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia, ale również przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry na ogół wskażą od 8 do 12 stopni. W środę miejscami na zachodzie może być do 13 stopni, a na południowym wschodzie do 14 stopni. 01.11.2026

Pogoda na Wszystkich Świętych

Osoby planujące wizyty na cmentarzach 1 listopada powinny przygotować cieplejsze ubrania i parasole. W niedzielę IMGW prognozuje przelotny deszcz, przede wszystkim na południu, wschodzie, w centrum i na wybrzeżu.

Temperatura maksymalna ma wynieść od 6 do 10 stopni Celsjusza. Nocą w większości kraju spodziewane są 3–5 stopni, a na Kaszubach i Warmii około zera. Prognoza może się jeszcze zmienić, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić jej aktualizację.