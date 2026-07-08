Pełne zaangażowanie USA w NATO. Zdecydowane stanowisko wobec Rosji

Czy Stany Zjednoczone są oddane NATO?

Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, podczas spotkania w Ankarze, został zapytany o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Sojusz. Odpowiedział jednoznacznie: „Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO, ale istniało, i do pewnego stopnia nadal istnieje, jedno oczekiwanie. (...) Aby USA były bezpieczne, potrzebują bezpiecznego Atlantyku, Europy i Arktyki. (...) Oczekiwanie było i jest, że Europejczycy i Kanadyjczycy zrównają swoje wydatki ze Stanami Zjednoczonymi, co uważam – i wielu kolegów obecnych na sali – za całkowicie sprawiedliwe”.

Źródło PAP.