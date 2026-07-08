Pełne zaangażowanie USA w NATO. Zdecydowane stanowisko wobec Rosji

PAP.
2026-07-08 11:27

Podczas szczytu NATO w Ankarze Mark Rutte podkreślił pełne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Sojusz. Zwrócił uwagę na oczekiwania USA wobec europejskich partnerów i Kanady dotyczące zrównania wydatków na obronność. Również wyraził zdecydowane stanowisko wobec Rosji.

USA i NATO
Autor: EPA/FILIP SINGER / POOL/ PAP

Czy Stany Zjednoczone są oddane NATO?

Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, podczas spotkania w Ankarze, został zapytany o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Sojusz. Odpowiedział jednoznacznie: „Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO, ale istniało, i do pewnego stopnia nadal istnieje, jedno oczekiwanie. (...) Aby USA były bezpieczne, potrzebują bezpiecznego Atlantyku, Europy i Arktyki. (...) Oczekiwanie było i jest, że Europejczycy i Kanadyjczycy zrównają swoje wydatki ze Stanami Zjednoczonymi, co uważam – i wielu kolegów obecnych na sali – za całkowicie sprawiedliwe”.

Źródło PAP.

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