Jak wygląda rozwój chirurgii robotowej w Polsce?

Chirurgia robotowa w Polsce zyskuje na znaczeniu, nadrabiając zaległości w porównaniu do innych krajów. Jeszcze kilka lat temu technologia ta była w naszym kraju stosunkowo nowa, ale obecnie rozwija się w imponującym tempie. Według raportu „Chirurgia robotowa 2026”, w 2025 roku w Polsce wykonano ponad 24,5 tysiąca operacji robotowych w 93 placówkach medycznych, co oznacza wzrost o 44 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Jakie operacje dominują w chirurgii robotowej?

W Polsce, chirurgia robotowa koncentruje się głównie na operacjach onkologicznych, szczególnie w dziedzinie urologii. W 2025 roku aż 95 procent wszystkich zabiegów robotowych dotyczyło nowotworów. Najczęściej wykonywaną procedurą była radykalna prostatektomia, stanowiąca 54 procent wszystkich operacji robotowych. Dzięki zastosowaniu robotów, takie operacje są mniej inwazyjne i wiążą się z mniejszą liczbą powikłań, jak nietrzymanie moczu czy zaburzenia erekcji.

Jakie inne zastosowania ma chirurgia robotowa?

Chirurgia robotowa w Polsce nie ogranicza się jedynie do urologii. W 2025 roku prawie 20 procent operacji usunięcia guza złośliwego jelita grubego przeprowadzono z użyciem robotów. W urologii wykonano również ponad tysiąc operacji nerek i niemal pół tysiąca cystektomii. Coraz częściej roboty wspierają także alloplastykę kolana oraz zabiegi ginekologiczne, takie jak leczenie endometriozy. W Polsce działa już 15 ośrodków zajmujących się robotową neurochirurgią.

Jakie są korzyści z chirurgii robotowej?

„Z punktu widzenia pacjenta technika robota oznacza krótszą rekonwalescencję, mniejszą liczbę powikłań i szybszy powrót do normalnego funkcjonowania, co przynosi rownież korzyści systemowe poprzez ograniczenie kosztów leczenia powikłań i szybszy powrót pacjentów do aktywności zawodowej” – przekonuje dr Piotr Kania, ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Siedlcach, kierownik Siedleckiego Ośrodka Robotycznego.

Jakie są plany na przyszłość?

W Polsce rośnie liczba chirurgów specjalizujących się w operacjach robotowych. W 2025 roku było ich niemal 450, w tym 40 kobiet. Kluczowe dla dalszego rozwoju jest zarówno zwiększenie liczby lekarzy, jak i zakup nowych urządzeń. Obecnie w Polsce najczęściej wykorzystywanym systemem jest robot da Vinci, ale stosowane są również inne modele, takie jak Versius, Hugo czy MP1000 Edge Medical.

Jak finansowane są operacje robotowe?

Prawie wszystkie operacje robotowe w Polsce, bo aż 98 procent, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 56 procent tych zabiegów refundowane jest według wyższych stawek, ze względu na ich wyższe koszty. Inne operacje refundowane są na poziomie odpowiadającym tradycyjnym metodom. Jedynie 440 operacji było opłacanych przez pacjentów lub w ramach prywatnych pakietów medycznych, z czego połowa odbyła się w warszawskim szpitalu Medicover.

Źródło PAP.