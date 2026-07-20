Nowy premier Wielkiej Brytanii. Andy Burnham objął stanowisko

Jakie są oczekiwania UE wobec nowego premiera?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa złożyli gratulacje Andy'emu Burnhamowi, który został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Wyrazili nadzieję na dalsze zacieśnianie więzi między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. „Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska są silniejsze razem” - napisał Costa, podkreślając, że relacje między Brukselą a Londynem nabrały w ostatnich latach pozytywnego tempa.

Kim jest nowy premier Wielkiej Brytanii?

Andy Burnham został mianowany 59. premierem Wielkiej Brytanii, co potwierdził Pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III otrzymał zgodę na utworzenie rządu. Burnham planuje wygłosić przemówienie na Downing Street, a następnie ogłosić skład swojego gabinetu. Jest siódmym premierem z Partii Pracy w historii Wielkiej Brytanii oraz siódmym od czasu referendum dotyczącego Brexitu w 2016 roku.

Jakie doświadczenie polityczne ma Andy Burnham?

Burnham pochodzi z Aintree pod Liverpoolem i przez wiele lat reprezentował Leigh w parlamencie. W rządzie Gordona Browna pełnił funkcje ministra kultury oraz zdrowia. Po przegranych wyborach przez Partię Pracy w 2010 roku, odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda. Od 2017 roku do czerwca bieżącego roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie znacznie umocnił swoją pozycję polityczną.

Źródło PAP.