Jakie towary obejmą nowe ogromne cła?

Donald Trump podpisał trzy proklamacje, które nakładają dodatkowe cła na niektóre towary z Kanady. Nowe cła, które wynoszą 50 procent, są wynikiem oskarżeń o dyskryminację amerykańskich produktów przez Kanadę. Wprowadzenie tych taryf jest możliwe dzięki sekcji 338 ustawy taryfowej z 1930 roku, która pozwala na takie działanie bez konieczności uzyskania zgody Kongresu. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji i obejmą różnorodne produkty, począwszy od wina, przez kije hokejowe, aż po cement.

Czy cła mogą wywołać wojnę handlową?

CNN zwraca uwagę, że decyzja o nałożeniu 50-procentowych ceł może doprowadzić do poważnego konfliktu handlowego z Kanadą, która jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że nowe taryfy mają na celu "zapewnienie równych warunków konkurencji dla kluczowych amerykańskich produktów eksportowych, takich jak samochody, alkohol i produkty mleczne".

Czy pożary lasów miały wpływ na decyzję?

W ostatnich dniach prezydent Trump wspominał o konieczności obciążenia Kanady kosztami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza w Stanach Zjednoczonych, które miało być spowodowane pożarami lasów w Kanadzie. Jednakże, według wysokiego rangą przedstawiciela amerykańskiej administracji, nowe cła nie są związane z pożarami lasów, a rozwiązania tego problemu są nadal rozważane. W niedzielę prezydent Trump spotkał się z premierem Kanady Markiem Carneyem podczas finału mistrzostw świata w piłce nożnej.

Źródło PAP.