Jak działa centralna e-rejestracja?

Od 1 lipca, aby umówić się na mammografię, test HPV HR lub wizytę u kardiologa, pacjenci muszą korzystać z centralnej e-rejestracji. System ten, dostępny przez Internetowe Konto Pacjenta oraz aplikację mobilną mojeIKP, gromadzi wolne terminy na terenie całego kraju. Dzięki temu pacjenci mogą łatwo zmieniać i odwoływać wizyty, a system automatycznie wysyła przypomnienia SMS lub e-mail.

Co zmienia się w lipcu?

Placówki medyczne oferujące te świadczenia muszą integrować się z centralnym systemem, aby wizyty mogły być refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To oznacza, że umawianie wizyt inną drogą nie będzie objęte refundacją.

Od 1 sierpnia system rozszerzy swoją funkcjonalność, umożliwiając rejestrację na wizyty u specjalistów takich jak angiolog, chirurg naczyniowy, lekarz chorób zakaźnych, endokrynolog, lekarz chorób wątroby, lekarz chorób układu odpornościowego, nefrolog, neonatolog oraz lekarz chorób płuc.

Wdrożenie asystenta głosowego

Wprowadzenie asystenta głosowego w e-rejestracji zostało przesunięte na 1 października. Osoby, które podały tylko numer telefonu stacjonarnego, będą informowane o terminach wizyt przez automatyczne połączenia telefoniczne. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że dodatkowy czas jest potrzebny na naukę narzędzia.

Przyszłość centralnej e-rejestracji

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że do końca 2029 roku centralna e-rejestracja obejmie wszystkie świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Od 1 lipca mammografia, test HPV HR oraz wizyty kardiologiczne w ramach NFZ są umawiane wyłącznie przez centralną e-rejestrację - poinformował resort zdrowia.

Źródło PAP.