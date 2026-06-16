Pogoda na czerwiec 2026

Początek omawianego okresu upłynie jeszcze pod znakiem znośnych, umiarkowanych temperatur, idealnych na spacery. Sytuacja zacznie się jednak drastycznie zmieniać z dnia na dzień, zwiastując nadejście ekstremalnej fali letniego skwaru. Prognoza IMGW wyraźnie pokazuje, jak chłodniejsze, żółte odcienie na mapach Polski błyskawicznie ustępują miejsca złowrogiej, krwistej czerwieni.

Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Pierwsze dni prognozy, czyli wtorek 16 czerwca i środa 17 czerwca, przyniosą maksymalne wartości rzędu od 15°C na krańcach południowych do 23°C na zachodzie. Prawdziwe uderzenie ciepła poczujemy w czwartek 18 czerwca, gdy termometry w centrum i na zachodzie wskażą już 26°C i 27°C. Prawdziwy rollercoaster zacznie się w piątek 19 czerwca, kiedy to na zachodnich i południowych krańcach kraju temperatura poszybuje do 30°C i 31°C, oficjalnie otwierając sezon na upał.

Ekstremalny skwar i upalny weekend

Najwyższe temperatury nadejdą w weekend oraz na początku kolejnego tygodnia, kiedy to cała Polska zamieni się w wielki piec. W sobotę 20 czerwca oraz niedzielę 21 czerwca termometry w wielu regionach, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie, pokażą od 32°C do nawet 35°C. Kulminacja fali afrykańskiego żaru nastąpi w poniedziałek 22 czerwca i wtorek 23 czerwca, kiedy to mieszkańcy zachodniej Polski będą musieli zmierzyć się z temperaturą sięgającą porażających 36°C.

Nagłe ochłodzenie przyniesie ulgę

Po dniach nieznośnej spiekoty, natura w końcu da nam chwilę wytchnienia, a upalna aura odpuści. W środę 24 czerwca od północy zacznie napływać rześkie powietrze, co sprawi, że temperatura w pasie nadmorskim spadnie do 17°C, choć na południu wciąż utrzyma się 27°C. W czwartek 25 czerwca ochłodzenie obejmie już cały kraj, a termometry w większości województw wskażą bardzo przyjemne wartości od 16°C do maksymalnie 23°C na Podkarpaciu.

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