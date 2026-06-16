Nadciąga żar, jakiego w tym roku jeszcze nie było! Grubo ponad 30 stopni na termometrach

Arkadiusz Iskierka
Arkadiusz Iskierka
2026-06-16 14:25

Choć kalendarzowe lato rozpocznie się dopiero za kilka dni, to prawdziwa udręka z nieba nadejdzie znacznie szybciej. Według najnowszej prognozy IMGW opartej na modelu numerycznym, czeka nas drastyczna i nagła zmiana aury. Przygotujcie się, bo nadchodzące dni przyniosą uderzenie potężnego gorąca, które rozleje się po całym kraju od 16 do 25 czerwca.

Nadciąga żar, jakiego w tym roku jeszcze nie było
Autor: Stefan Ellerich/IMGW-PIB/ Pexels.com

Pogoda na czerwiec 2026

Początek omawianego okresu upłynie jeszcze pod znakiem znośnych, umiarkowanych temperatur, idealnych na spacery. Sytuacja zacznie się jednak drastycznie zmieniać z dnia na dzień, zwiastując nadejście ekstremalnej fali letniego skwaru. Prognoza IMGW wyraźnie pokazuje, jak chłodniejsze, żółte odcienie na mapach Polski błyskawicznie ustępują miejsca złowrogiej, krwistej czerwieni.

Pogoda na czerwiec 2026
Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Pierwsze dni prognozy, czyli wtorek 16 czerwca i środa 17 czerwca, przyniosą maksymalne wartości rzędu od 15°C na krańcach południowych do 23°C na zachodzie. Prawdziwe uderzenie ciepła poczujemy w czwartek 18 czerwca, gdy termometry w centrum i na zachodzie wskażą już 26°C i 27°C. Prawdziwy rollercoaster zacznie się w piątek 19 czerwca, kiedy to na zachodnich i południowych krańcach kraju temperatura poszybuje do 30°C i 31°C, oficjalnie otwierając sezon na upał.

Ekstremalny skwar i upalny weekend

Najwyższe temperatury nadejdą w weekend oraz na początku kolejnego tygodnia, kiedy to cała Polska zamieni się w wielki piec. W sobotę 20 czerwca oraz niedzielę 21 czerwca termometry w wielu regionach, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie, pokażą od 32°C do nawet 35°C. Kulminacja fali afrykańskiego żaru nastąpi w poniedziałek 22 czerwca i wtorek 23 czerwca, kiedy to mieszkańcy zachodniej Polski będą musieli zmierzyć się z temperaturą sięgającą porażających 36°C.

Nagłe ochłodzenie przyniesie ulgę

Po dniach nieznośnej spiekoty, natura w końcu da nam chwilę wytchnienia, a upalna aura odpuści. W środę 24 czerwca od północy zacznie napływać rześkie powietrze, co sprawi, że temperatura w pasie nadmorskim spadnie do 17°C, choć na południu wciąż utrzyma się 27°C. W czwartek 25 czerwca ochłodzenie obejmie już cały kraj, a termometry w większości województw wskażą bardzo przyjemne wartości od 16°C do maksymalnie 23°C na Podkarpaciu.

MUNDIAL 2026. "BABCIA" PRZECHODZI DO HISTORII, NIESAMOWITA DROGA BRAMKARZA VOZINHII
QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę!
Pytanie 1 z 10
Z której z tych chmur nie spadnie deszcz?