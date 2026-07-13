Jak McDonald's Polska wspiera ochronę zabytków?

McDonald's Polska oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków zawarły porozumienie mające na celu rozwój dobrych praktyk w adaptacji historycznych budynków do nowych funkcji. Współpraca ta ma na celu wzmocnienie dialogu między marką a środowiskiem konserwatorskim oraz podnoszenie standardów inwestycji w obiektach chronionych.

Od wielu lat McDonald's Polska angażuje się w projekty w historycznych lokalizacjach, przywracając obiektom ich dawną rolę społeczną i użytkową. Wiele z tych budynków przez lata było nieużywanych, ale dzięki inwestycjom i adaptacji zyskały nowe życie, stając się częścią miejskiej tkanki i codziennego życia mieszkańców.

Restauracje McDonald's w historycznych budynkach

Obecnie ponad 30 restauracji McDonald's w Polsce funkcjonuje w budynkach objętych opieką konserwatorów zabytków, co czyni markę jednym z największych prywatnych użytkowników takich obiektów w kraju. Każda adaptacja odbywa się z poszanowaniem wartości architektonicznych. Wśród najciekawszych inwestycji jest restauracja w zabytkowej kamienicy Reussenhof we Wrocławiu oraz lokal w centrum Zamościa, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Innym interesującym przykładem jest restauracja przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie, gdzie jeden z budynków powstał pod koniec XIX wieku jako część praskiego węzła kolejowego. Jego charakterystyczna czerwona cegła i kamienne fundamenty stanowią część rejestru zabytków.

Współpraca z konserwatorami kluczem do sukcesu

Rewitalizacje zabytkowych obiektów zawsze są efektem ścisłej współpracy McDonald's z konserwatorem zabytków. Proces adaptacji rozpoczyna się już na bardzo wczesnym etapie inwestycji i obejmuje uzgodnienia dotyczące zarówno koncepcji, jak i szczegółowych rozwiązań architektonicznych. Kluczową zasadą pozostaje ograniczenie ingerencji w historyczną tkankę budynku do niezbędnego minimum oraz zachowanie jego oryginalnego charakteru - mówi Anna Rutkowska, Senior Development Manager, McDonald's Polska.

Podpisanie porozumienia z Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków ma na celu dalsze wzmacnianie partnerskiego podejścia opartego na dialogu, transparentności i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań.

Podpisane porozumienie to ważny krok w kierunku budowania mostów między ochroną dziedzictwa kulturowego a nowoczesnym biznesem. Wierzymy, że współpraca ze spółką McDonald's pozwoli wypracować dobre praktyki, które będą sprzyjać zarówno zachowaniu wartości zabytków, jak i zrównoważonemu rozwojowi przestrzeni publicznej. To przykład dialogu, który może przynieść realne korzyści dla społeczeństwa i przyszłych pokoleń - komentuje Jacek Rulewicz, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Restauracje McDonald's w zabytkowych przestrzeniach cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, którzy doceniają połączenie historycznego otoczenia z nowoczesną wygodą. Takie miejsca przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów, podnosząc atrakcyjność lokalizacji. Przykładem jest ponowne otwarcie restauracji na gdańskim dworcu, które wzbudziło wiele emocji.

Sygnatariusze podkreślają, że odpowiedzialna adaptacja historycznych budynków to nie tylko wyzwanie inwestycyjne, ale także rzeczywisty wkład w ich ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Źródło PAP.