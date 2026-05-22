Lisek.App to już nie tylko zakupy spożywcze. Rusza Lisek Bazaar

Lisek.App, pionier i lider polskiego rynku quick-commerce, uruchamia Lisek Bazaar - własną platformę marketplace, działającą równolegle do dotychczasowej usługi szybkiej dostawy. Nowy projekt rozszerza ofertę dostępną w aplikacji Lisek o produkty spoza kategorii spożywczej i w odróżnieniu od zakupów q-commerce (dostępne w 9-ciu miastach Polski) będzie realizować dostawy na terenie całej Polski, za pośrednictwem tradycyjnej obsługi kurierskiej.

Na platformie dostępnych jest na start ok. 40 tys. produktów w 21 kategoriach m.in. małe RTV i AGD, sprzęt sportowy i kempingowy, artykuły dla dzieci, akcesoria do domu i ogrodu, produkty dla zwierząt czy kosmetyki. W kolejnych tygodniach asortyment ma zostać rozszerzony do 400 tys. pozycji. Za sprzedaż odpowiadają wyłącznie polscy sprzedawcy. Zakupy odbywają się w ramach jednego ekosystemu - w tej samej aplikacji Lisek.App, na tym samym koncie.

„Mamy już dziesiątki tysięcy klientów, którzy codziennie robią u nas zakupy. Lisek Bazaar to dla nich naturalne rozszerzenie naszych usług. Łączymy ten realny popyt z ofertą sprzedawców, którzy chcą do tych klientów dotrzeć. Dla użytkownika oznacza to jedno: wszystko w jednej aplikacji. Zakupy na teraz, w kilkanaście minut i te na potem w jednym miejscu, bez przeskakiwania między aplikacjami czy zakładkami” - mówi Michał Krowiński, współzałożyciel Lisek.App

Dla sprzedawców Lisek Bazaar to dostęp do bazy aktywnych, regularnie powracających klientów - bez konieczności budowania zasięgu od zera. Zamiast konkurować o uwagę nowego użytkownika, sprzedawca trafia ze swoją ofertą do osób, które już korzystają z aplikacji i jej ufają. Platforma pozostaje otwarta wyłącznie dla polskich sprzedawców, a Lisek.App zapowiada sukcesywne poszerzanie grona partnerów wraz z rozwojem.

Lisek.App uruchomił sprzedaż w modelu q-commerce w 2018 roku jako pierwsza firma w Europie. Do tej pory w modelu dostaw błyskawicznych dostarczył Polakom ponad 60 milionów produktów. Z usługi korzystają mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Katowic. Ponad 60 tys. z nich zamawia Liska co najmniej trzy razy w tygodniu. Założycielami firmy są Marek Kośnik i Michał Krowiński.

Źródło informacji: Lisek.App