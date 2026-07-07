Główny Urząd Statystyczny prowadzi ogólnopolskie badanie gospodarstw rolnych. Dla rolników to ważna informacja praktyczna, bo część gospodarstw zostanie objęta obowiązkowym udziałem, a pytania będą dotyczyć wielu elementów codziennego funkcjonowania gospodarstwa.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez piekary.pl, chodzi o badanie pod nazwą Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Badanie trwa od 1 czerwca do 14 sierpnia.

Na czym polega badanie gospodarstw rolnych?

To przedsięwzięcie prowadzone raz na trzy lata we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem jest zebranie możliwie dokładnych danych o strukturze i funkcjonowaniu gospodarstw. Chodzi między innymi o ich wielkość, specjalizację i sytuację ekonomiczną. Według GUS takie informacje mają później służyć do analiz i do kształtowania polityki rolnej na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym.

Kogo może dotyczyć udział?

W Polsce jest około 1,2 mln gospodarstw rolnych, a najnowsza edycja badania ma objąć 120 tys., czyli około 10 proc. To oznacza, że nie każdy rolnik zostanie wybrany, ale część gospodarstw musi liczyć się z kontaktem ze strony statystyki publicznej.

Badaniem mają zostać objęte wszystkie gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, wszystkie gospodarstwa ekologiczne oraz wszystkie duże gospodarstwa indywidualne. W przypadku pozostałych gospodarstw indywidualnych przewidziano reprezentatywną grupę wyłonioną w drodze losowania. Rolnicy mają też otrzymać list od prezesa GUS z informacjami o badaniu.

O co będą pytani rolnicy?

Zakres pytań jest szeroki. Ankieterzy mają zbierać informacje między innymi o liczbie osób pracujących w gospodarstwie, użytkowaniu gruntów, zasiewach, pogłowiu zwierząt, maszynach, dochodach, nawozach, środkach ochrony roślin oraz działalności gospodarczej prowadzonej w gospodarstwie.

To ważne zwłaszcza dla tych osób, które wolą przygotować dane wcześniej. Z opisu wynika, że badanie nie ogranicza się do jednego wybranego obszaru, ale ma dać możliwie pełny obraz polskiego rolnictwa na podstawie zebranych odpowiedzi.

Jak wziąć udział w badaniu

Rolnicy mogą przekazać dane na trzy sposoby. Pierwszy to samodzielne wypełnienie formularza przez internet na stronie badaniarolne.stat.gov.pl. Drugi to rozmowa telefoniczna z ankieterem. Trzeci to wizyta ankietera w gospodarstwie.

Źródło podkreśla, że udział w badaniu jest obowiązkowy z mocy ustawy. Dla wielu gospodarstw najwygodniejszy może być samospis, bo pozwala wypełnić formularz samodzielnie, bez czekania na telefon czy wizytę.

Jak sprawdzić ankietera i co z danymi?

GUS zaznacza, że ankieter jest funkcjonariuszem publicznym i pracownikiem urzędu statystycznego. Jego tożsamość można zweryfikować na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl albo telefonicznie pod numerem +48 22 279 99 99.

To istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Według informacji przytoczonych przez piekary.pl ankieter nie będzie pytał o dane niezwiązane z badaniem, na przykład o numer rachunku bankowego. Warto o tym pamiętać przed udzieleniem odpowiedzi.

Co dalej z wynikami?

GUS deklaruje, że zebrane informacje są objęte tajemnicą statystyczną. Dane jednostkowe dotyczące konkretnego gospodarstwa i osób z nim związanych nie mają być ujawniane ani przekazywane dalej. Mają trafiać do bezpiecznej bazy, być anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do analiz zbiorczych.

Na wyniki trzeba będzie poczekać. Zgodnie ze źródłem mają być publikowane systematycznie przez GUS w 2028 roku, między innymi w analizie „Charakterystyka gospodarstw rolnych”, w „Roczniku Statystycznym Rolnictwa” oraz w Banku Danych Lokalnych na stronie stat.gov.pl. Dla mieszkańców terenów wiejskich i samych rolników to sygnał, że udział w badaniu ma służyć nie tylko statystyce, ale także przyszłym decyzjom dotyczącym rolnictwa i rozwoju wsi.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://piekary.pl/trwa-wielkie-badanie-gospodarstw-rolnych/

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