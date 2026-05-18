Misja Comet Interceptor

Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęła wyjątkową misję, której celem jest przechwycenie i analiza nieznanego wcześniej obiektu kosmicznego. Po wystrzeleniu, statek kosmiczny zostanie umieszczony w przestrzeni kosmicznej, gdzie będzie oczekiwał na odpowiednią kometę. Kiedy taka kometa znajdzie się w pobliżu, zostaną wypuszczone dwie sondy, które pozwolą naukowcom zbadać materiały niesione przez kometę od momentu powstania Układu Słonecznego.

Rola Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dostarczyło pierwszy instrument badawczy do hiszpańskiej firmy odpowiedzialnej za integrację statku kosmicznego. Instrument ten, nazwany DFP-B2, przeszedł pomyślnie wszystkie testy. Międzynarodowy zespół naukowców i technologów, którym kieruje Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, opracował ten instrument. Prof. Hanna Rothkaehl pełni rolę kierownika naukowego tego projektu.

Co badają instrumenty DFP?

Misja Comet Interceptor składa się z głównego statku kosmicznego oraz dwóch mniejszych sond. Instrumenty DFP zostaną zainstalowane zarówno na głównym statku, jak i na jednej z sond. Ich zadaniem będzie badanie właściwości plazmy, takich jak gęstość, temperatura i prędkość, a także rozkłady energii elektronów, jonów i atomów neutralnych. Dzięki temu możliwe będzie odtworzenie struktury komety i analiza procesów zachodzących na jej powierzchni oraz interakcji z wiatrem słonecznym.

Dlaczego ta misja jest tak istotna?

Comet Interceptor to część programu naukowego Europejskiej Agencji Kosmicznej Cosmic Vision, który ma na celu odpowiedzenie na fundamentalne pytania dotyczące powstawania planet i funkcjonowania Układu Słonecznego. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk odpowiada za zarządzanie i integrację instrumentu DFP, a także za zbieranie danych i koordynację naukową misji.

Kolejne kroki w misji Comet Interceptor

Następnym etapem misji będzie zakończenie prac nad instrumentem DFP dla głównego statku. Testy tego większego urządzenia powinny zakończyć się do połowy lata, a jego wyposażenie obejmuje dodatkowe analizatory plazmy oraz sondy Langmuira. Start misji Comet Interceptor planowany jest na przełom lat 2028 i 2029, a rakieta wyniesie statek w przestrzeń kosmiczną, gdzie będzie on oczekiwał na wybór odpowiedniego celu.

Komety jako kapsuły czasu

"Komety są swego rodzaju kapsułami czasu. Ich jądra zawierają zamrożone molekuły pochodzące z okresu formowania się Układu Słonecznego lub – w przypadku obiektów międzygwiezdnych – z innych układów planetarnych. Możliwość zbadania takiego obiektu byłaby wyjątkową szansą na zrozumienie warunków panujących podczas narodzin planet i systemów planetarnych" – wyjaśniła w komunikacie prof. Rothkaehl.

Źródło PAP.