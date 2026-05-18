Skutki rosyjskich ataków na Ukrainę

W ciągu ostatnich 24 godzin Rosja przeprowadziła intensywne ataki na Ukrainę, które skutkowały śmiercią jednej osoby i obrażeniami u 40 innych. Najbardziej dotknięte zostały obwody dniepropietrowski, zaporoski, chersoński i odeski. W obwodzie chersońskim Rosjanie uderzyli w ponad 30 miejscowości, koncentrując się na infrastrukturze, dzielnicach mieszkalnych, sklepach oraz pojazdach.

Konsekwencje ataków w poszczególnych obwodach

Władze obwodu chersońskiego, reprezentowane przez Ołeksandra Prokudina, poinformowały, że w wyniku rosyjskich działań zginęła jedna osoba, a dziewięć zostało rannych. Dodatkowo, dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku porannych ataków dronami. W obwodzie dniepropietrowskim Rosjanie zaatakowali sześć rejonów, co doprowadziło do uszkodzenia bloków mieszkalnych, domów prywatnych, uczelni, świątyni, przedsiębiorstwa i samochodów. W wyniku tych działań rannych zostało 26 osób.

Jaki był przebieg ataku na chiński statek?

W obwodzie zaporoskim, na południowym wschodzie Ukrainy, wojska rosyjskie zaatakowały 42 miejscowości, raniąc trzy osoby. W Odessie, nad Morzem Czarnym, w wyniku ataków dronami uderzeniowymi rannych zostały dwie osoby, w tym 11-letni chłopiec. Rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy, Dmytro Płetenczuk, poinformował o nocnym ataku na chiński statek handlowy. „Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło to pomyłki, towarzysze?” – napisał Płetenczuk na Facebooku.

Jakie środki napaści zastosowała Rosja?

Siły Powietrzne Ukrainy podały w porannym raporcie, że Rosja użyła łącznie 546 środków napaści powietrznej, w tym 22 rakiety i 524 drony. Cztery rakiety i 503 drony zostały zestrzelone lub unieszkodliwione za pomocą środków walki radioelektronicznej. Wydarzenia te pokazują, jak intensywne i zróżnicowane są ataki Rosji na Ukrainę, a także jakie środki obronne stosują siły ukraińskie, aby zminimalizować szkody i ofiary. W obliczu takich działań, Ukraina stara się jak najlepiej chronić swoje terytorium i ludność przed agresją ze strony Rosji.

Źródło PAP.