Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zaskoczył światowych liderów NATO, wręczając im wyjątkowo nietypowe podarunki.

Zamiast tradycyjnych upominków, każdy z sojuszników otrzymał specjalnie wykonany rewolwer oraz zapas amunicji.

Erdogan wręczył przywódcom NATO broń i amunicję

Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, wzbudził duże zainteresowanie, wręczając liderom krajów NATO spersonalizowane rewolwery wraz z amunicją. Jak poinformował brytyjski premier Keir Starmer, turecki przywódca dołączył także notę, która miała zwalniać te prezenty z kontroli eksportowych, co potwierdziła agencja AFP.

Dlaczego prezenty Erdogana zostały w Turcji?

Według informacji przekazanych przez „Wall Street Journal”, Erdogan obdarował nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, ale także innych światowych liderów, specjalnie wygrawerowanymi rewolwerami. Jednakże, w krajach, gdzie obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące broni, takie podarki musiały zostać w Turcji. Brytyjski premier był jednym z przywódców, który nie mógł zabrać rewolweru do Wielkiej Brytanii, ponieważ byłoby to niezgodne z tamtejszym prawem. BBC informuje, że broń została zabezpieczona przez brytyjskich urzędników na terenie Turcji.

Kto uczestniczył w szczycie NATO w Ankarze?

Szczyt NATO w Ankarze zgromadził przywódców z 32 krajów członkowskich Sojuszu, a także przedstawicieli państw z regionu Zatoki Perskiej oraz Azji-Pacyfiku. Podczas spotkania przyjęto deklarację końcową, która podkreśliła „niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego”.

Źródło PAP.