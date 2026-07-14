Dlaczego Częstochowa przyspiesza rozbiórkę oficyny?

W Częstochowie doszło do zawalenia się jednej ze ścian oficyny byłej Bursy Miejskiej, co miało miejsce w niedzielny wieczór. Budynek ten, od lat wyłączony z użytkowania, był już wcześniej przeznaczony do rozbiórki i odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Miasto planowało rozbiórkę w ramach inwestycji w nową halę sportową dla I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego.

Jakie są plany inwestycyjne miasta?

Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego zaplecza sportowego z salą gimnastyczną, która ma powstać na miejscu dawnej Bursy. Koszt przedsięwzięcia, szacowany na ponad 18 milionów złotych, ma być częściowo pokryty z ministerialnego dofinansowania w wysokości około 10,9 miliona złotych. W ramach projektu ma zostać również usprawniony dojazd do szkoły od strony Alei Kościuszki, gdzie obecnie przeszkodą jest zbyt wąska i niska brama wjazdowa.

Po niedzielnym incydencie, na miejscu pojawiła się straż pożarna oraz przedstawiciele służb antykryzysowych i miejskich. Zdecydowano o przyspieszeniu rozbiórki części oficyny, która jest w najgorszym stanie technicznym. Miasto, we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, uzgadnia zakres niezbędnych prac. W poniedziałek odbyła się wizja lokalna z udziałem pełniącego obowiązki prezydenta miasta Zdzisława Wolskiego oraz jego zastępcy Łukasza Pabisia.

Jak zmiany wpłyną na rekrutację do I LO?

Aby nie narażać uczniów na niedogodności związane z trwającymi pracami, władze miasta oraz dyrekcja szkoły zdecydowały o czasowym przeniesieniu punktu przyjęć dokumentów rekrutacyjnych do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. Wł. Biegańskiego. Przeniesienie to obowiązuje od 15 do 20 lipca, a kandydaci składają tam potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

Czy budynek szkoły jest bezpieczny?

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego jest w pełni bezpieczny, ponieważ przeszedł ostatni duży remont w 2018 roku. Jednak, aby uniknąć ryzyka, do czasu podjęcia decyzji o dalszych pracach zabezpieczających i rozbiórkowych, kandydaci będą kierowani do filii miejskiej biblioteki. Prace rozbiórkowe, które przyspieszyło zawalenie się ściany oficyny, są niezbędne przed rozpoczęciem budowy nowej hali sportowej.

Źródło PAP.