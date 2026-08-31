Co trzeci kierowca obawia się o swojego pupila w podróży. MOL wprowadza udogodnienia dla zwierząt

Coraz więcej Polaków podróżuje z czworonogami. Jak wynika z badania IQS dla MOL Polska, 87 proc. badanych podróżuje samochodem ze swoim psem lub kotem przynajmniej kilka razy w roku. Dla wielu z nich postój na stacji paliw jest jednocześnie przerwą dla zwierzęcia – trzy czwarte badanych zatrzymuje się tam z myślą o jego potrzebach, takich jak napojenie, krótki spacer czy odpoczynek.

Udogodnienia dla zwierząt mogą wpływać również na wybór miejsca postoju. 82 proc. badanych deklaruje, że ich obecność zachęciłaby do wyboru danej stacji. Najczęściej wskazywanym rozwiązaniem jest dostęp do świeżej wody – 72 proc. respondentów uznaje go za udogodnienie zwiększające komfort i bezpieczeństwo podróży. Niemal połowa badanych (45 proc.) wskazuje natomiast dostęp do dyżurnej apteczki pierwszej pomocy dla psa lub kota.

W odpowiedzi na te potrzeby MOL Polska dołączył do projektu #ZNapędemNa4Łapy, realizowanego przez Atelier Wartości. W ramach akcji pilotażowej na dziesięciu stacjach autostradowych MOL o największym natężeniu ruchu udostępniono dyżurne apteczki pierwszej pomocy dla psów i kotów. Ich wyposażenie pozwala opiekunom zareagować w przypadku drobnych urazów lub innych nagłych sytuacji podczas podróży.

Jednocześnie na wszystkich stacjach MOL w Polsce udostępniono miski z wodą dla zwierząt, dzięki czemu kierowcy mogą zadbać o podstawowe potrzeby swoich pupili także podczas krótszych postojów.

– W MOL wierzymy, że nowoczesna stacja paliw powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich podróżujących – również tych czworonożnych. Dlatego przystąpiliśmy do projektu #ZNapędemNa4Łapy. Chcemy, aby postój na stacji był komfortowy także dla osób podróżujących ze zwierzętami, a w nagłej sytuacji dawał im możliwość szybkiej reakcji. Dyżurne apteczki pierwszej pomocy oraz dostęp do świeżej wody to proste rozwiązania, które odpowiadają na bardzo konkretne potrzeby kierowców i ich zwierząt – mówi Anna Wiertel, Head of Consumer and Digital Marketing w MOL Polska.

Jednym z celów projektu jest także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zwierząt podczas podróży. Jak wynika z badania IQS, tylko 40 proc. kierowców podróżujących z czworonogiem deklaruje, że potrafiłoby udzielić mu pierwszej pomocy. W przypadku poważniejszych zdarzeń niezbędny jest kontakt z lekarzem weterynarii, jednak podstawowe wyposażenie apteczki może pomóc opiekunowi właściwie zareagować w przypadku drobnego urazu lub w oczekiwaniu na profesjonalną pomoc.

– Wyniki badania potwierdzają potrzebę, od której rozpoczęliśmy projekt #ZNapędemNa4Łapy. Naszym celem jest nie tylko zwiększanie dostępności dyżurnych apteczek dla zwierząt, ale także edukacja opiekunów w zakresie bezpiecznego podróżowania i udzielania podstawowej pomocy przedweterynaryjnej. – dodaje Beatrycze Bem, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Atelier Wartości.

Pilotaż realizowany na dziesięciu stacjach autostradowych pozwoli sprawdzić, jak rozwiązania odpowiadające na potrzeby podróżujących ze zwierzętami funkcjonują w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Doświadczenia z projektu oraz opinie kierowców będą mogły posłużyć do oceny możliwości rozwijania podobnych rozwiązań w sieci MOL.

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