Bosch Tech Compass 2026: AI największą szansą i wyzwaniem

Badanie Bosch Tech Compass 2026 potwierdza pozytywne nastawienie respondentów z Polski do rozwoju technologicznego.

AI postrzegamy jako kluczową technologię nadchodzącej dekady, jednak obawiamy się jej konsekwencji. Spada odsetek osób gotowych na świat zdominowany przez AI (47% 2025 vs. 42% w 2026 r.).

Tylko co trzeci respondent chce korzystać z autonomicznych samochodów, konsultacji medycznych AI czy robotów opiekuńczych.

- Druga polska edycja badania Bosch Tech Compass pokazuje, że Polacy są otwarci na innowacje, ale podchodzą do nich bardzo pragmatycznie. Nie oczekują gadżetów, ale technologii, które usprawniają codzienność, poprawiają zdrowie i bezpieczeństwo - zaznacza Rafał Rudziński, prezes Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

AI - szansa i zagrożenie

Niemal wszyscy badani deklarują znajomość sztucznej inteligencji, a 71% respondentów wskazuje ją jako rozwiązanie, które w ciągu najbliższej dekady wywrze największy wpływ na świat. Jednocześnie blisko połowa postrzega ją jako istotne zagrożenie (48%), a jedynie 42% czuje się przygotowanych na funkcjonowanie w erze AI. Obawy dotyczą głównie cyberataków (66%), inwigilacji (61%) oraz utraty bezpieczeństwa danych (54%) i miejsc pracy (51%).

- Wyniki naszego badania ponownie ujawniają ciekawe zależności i wyraźnie wskazują, że tam, gdzie potrzebna jest empatia i odpowiedzialność za drugą osobę, człowiek chce zachować pełną kontrolę. To podejście stanowi fundament tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji w Bosch: bezpiecznej i wspierającej człowieka w codziennym życiu - dodaje Rafał Rudziński.

Zdrowie i bezpieczeństwo: granice dla technologii

Niemal 2/3 badanych ma nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat spersonalizowana medycyna czy urządzenia monitorujące stan zdrowia znacząco poprawią jakość ich życia. Jednocześnie większość ankietowanych nie jest gotowa korzystać z konsultacji medycznych prowadzonych przez AI. Z cyfrowej psychoterapii byłoby gotowych skorzystać 19% badanych, natomiast 33% wyraźnie odrzuca taką możliwość.

Mimo dużych nadziei pokładanych w postępie technologicznym w obszarze zdrowia, respondenci w Polsce nie są gotowi z niego korzystać za wszelką cenę: tylko 23% całkowicie zrezygnowałoby z ochrony prywatności, aby korzystać z bezpłatnych usług medycznych wspieranych sztuczną inteligencją.

Dostrzegamy potencjał robotów w przemyśle i usługach, jednak humanoidy, zwłaszcza te, które wchodzą w interakcje z ludźmi, wciąż budzą obawy i są postrzegane jako drugie po AI największe technologiczne zagrożenie (27%). Choć 46% badanych akceptuje roboty jako pomoc domową, opieka nad ludźmi pozostaje domeną człowieka - do skorzystania z robotów opiekuńczych (ang. carebots) gotowych jest 32% badanych.

Motoryzacja bez emisji i… kolonizacja planet?

57% osób deklaruje gotowość korzystania z samochodów wodorowych, 50% z elektrycznych. Natomiast tylko 35% ankietowanych chciałoby korzystać z pojazdów autonomicznych, a 46% jest im przeciwnych. Innowacyjne napędy są więc mile widziane, ale kontrola ma pozostać w rękach człowieka.

25% badanych wyraziło zainteresowanie udziałem w misji kolonizacji innej planety. Jednocześnie technologie silnie ingerujące w ludzką autonomię spotykają się z większą rezerwą, jedynie 17% respondentów byłoby gotowych podłączenie mózgu do internetu.

Źródło informacji: Robert Bosch Polska