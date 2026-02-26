Quiz. Kultowe marki PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz je wszystkie

W czasach niedoboru i ograniczeń, o dostępności towarów, które dziś widzimy na półkach, wielu mogło jedynie pomarzyć. Nawet jeśli po długich wyczekiwaniach w kolejce, udało się w końcu kupić wymarzony produkt, jego jakość często pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego marki, które oferowały produkty lepszej jakości, bardziej dostępne lub po prostu znane, zyskiwały szczególne znaczenie. Symbolizowały namiastkę normalności, luksusu lub po prostu możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Marki z czasów PRL-u są dziś symbolem tamtej epoki - przypominają zarówno o trudnościach w zdobywaniu towarów, jak i o pomysłowości Polaków, którzy potrafili doceniać nawet drobne luksusy. Niestety, jedyne nieliczne przetrwały do dziś i nadal funkcjonują. Pamiętacie, jakie popularne marki królowały w PRL-u? Jeśli żyliście w tamtych czasach z pewnością nie będziecie mieć problemu, aby odpowiedzieć na pytania w naszym quizie. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie?

