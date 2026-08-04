Atak dronów na turecki statek na Morzu Czarnym. Trzech członków załogi poważnie rannych

Jak doszło do ataku na turecki statek?

Według Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej w Turcji, turecki statek towarowy o nazwie „Nadeżda” został zaatakowany przez drony, gdy znajdował się około 20 mil morskich od rosyjskiego portu Noworosyjsk. Statek zmierzał do tureckiego portu Samsun.

Na pokładzie statku znajdowała się załoga licząca 22 osoby, z czego 13 to obywatele Turcji. W wyniku ataku dronów doszło do uszkodzenia części mieszkalnej oraz dziobu jednostki, co spowodowało pożar na pokładzie.

Skutki ataku i działania ratunkowe

Tureckie władze podały, że wszyscy członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani przez rosyjskie jednostki morskie do portu w Rosji. Trzy osoby z załogi odniosły poważne obrażenia.

Reakcje na rosnące zagrożenia

W wyniku trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, w ostatnich miesiącach na terytorium Turcji spadały drony zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej produkcji. Często na brzeg wyrzucane były także uzbrojone jednostki pływające. W odpowiedzi na te zagrożenia, Turcja, Rumunia i Bułgaria powołały wspólną inicjatywę mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa morskiego. Jej głównym zadaniem jest usuwanie dryfujących min morskich na Morzu Czarnym.

Źródło PAP.