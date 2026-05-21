Amerykański lekarz z Ugandy w Czechach. Miał kontakt z wirusem Ebola

Jakie są środki bezpieczeństwa w Pradze?

W Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola podczas pobytu w Ugandzie. Ministerstwo zdrowia oświadczyło, że lekarz nie będzie mieć żadnego kontaktu z obywatelami Czech, i dlatego nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. Mężczyzna nie wykazuje żadnych objawów choroby i będzie jedynie obserwowany w szpitalu. Nie przewiduje się leczenia ani badań, chyba że pojawią się symptomy.

Co się stanie, jeśli pojawią się objawy?

W przypadku wystąpienia objawów, szpital przekaże próbki do laboratorium w Berlinie, które szybko potwierdzi diagnozę. Według czeskich urzędów nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się niebezpiecznej choroby wśród czeskiego społeczeństwa. Wirus Ebola nie przenosi się drogą powietrzną, co minimalizuje ryzyko zakażenia.

Jak wyglądał transport i izolacja lekarza?

Transport z lotniska do kliniki w Pradze zapewniła wyspecjalizowana grupa pogotowia ratunkowego. Ratownicy byli wyposażeni w kombinezony ochronne. W szpitalu pacjent pozostanie w specjalnym namiocie izolacyjnym i będzie miał do dyspozycji jedynie telefon komórkowy.

Jakie są dalsze kroki dla obywateli amerykańskich?

Z lotniska w Ugandzie odleciały dwa samoloty z obywatelami amerykańskimi, którzy mieli kontakt z Ebolą. Jeden z nich, zarażony wirusem, został skierowany do szpitala w Berlinie. Drugi dotarł do Pragi. Tuż przed północą w środę wylądował w Pradze samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola.

Źródło PAP.