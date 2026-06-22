CYBEX ponownie w czołówce testów ADAC 2026. Co wyróżnia nagrodzone modele?

To nie pierwszy taki wynik. W ubiegłym roku podobne wyróżnienie zdobył również model Solution G2, który w testach ADAC 2025 otrzymał ocenę „DOBRY” (2,1).

Wyniki te pokazują wyraźną konsekwencję – rozwój produktów idzie tu w parze z realnie potwierdzonym poziomem bezpieczeństwa.

Sirona Ti – bezpieczeństwo od pierwszych dni

Sirona Ti to model przeznaczony dla dzieci od urodzenia do około 4. roku życia, który w testach ADAC 2026 uzyskał ocenę „DOBRY” (2,5) i tytuł „najlepszy w swojej klasie” w kategorii fotelików dla młodszych dzieci.

Podstawą jego konstrukcji jest możliwość przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy, co pozwala w przypadku zderzenia lepiej rozłożyć siły działające na ciało i znacząco ograniczyć obciążenie szyi. Takie rozwiązanie przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu do jazdy przodem.

W codziennym użytkowaniu istotną rolę odgrywa baza z funkcją obrotu 360°, która ułatwia wkładanie i wyjmowanie dziecka. Jednocześnie konstrukcja fotelika umożliwia dopasowanie pozycji oraz wysokości zagłówka do etapu rozwoju dziecka, co przekłada się zarówno na komfort, jak i ergonomię. System ochrony bocznej wspiera bezpieczeństwo w przypadku zderzeń, a dodatkowe elementy, takie jak wentylacja czy osłona przeciwsłoneczna, pomagają utrzymać odpowiednie warunki w trakcie podróży.

Autor: Cybex/ Materiały prasowe

Pallas G3 – alternatywa dla tradycyjnych pasów

Drugim wyróżnionym modelem jest Pallas G3, który również uzyskał ocenę „DOBRY” (2,5) i tytuł „najlepszy w swojej klasie” w swojej kategorii.

To fotelik przeznaczony dla dzieci od około 15. miesiąca życia aż do wieku szkolnego, w którym zastosowano technologię osłony tułowia zamiast klasycznej uprzęży. Takie rozwiązanie pozwala rozłożyć siły działające podczas zderzenia na większą powierzchnię ciała, co może ograniczyć obciążenie szyi i zwiększyć poziom ochrony.

Jednocześnie konstrukcja została opracowana z myślą o ograniczeniu błędów użytkownika. Instalacja osłony odbywa się jednym kliknięciem, co upraszcza codzienne korzystanie z fotelika i daje większą pewność prawidłowego zabezpieczenia dziecka. Bezpieczeństwo w trakcie jazdy wspierają również rozwiązania takie jak odchylany zagłówek, który pomaga utrzymać głowę dziecka w odpowiedniej pozycji, oraz system ochrony bocznej redukujący siły działające podczas kolizji.

Autor: CYBEX/ Materiały prasowe

Solution G2 – mobilność bez kompromisu

Na tle najnowszych wyników warto przypomnieć również model Solution G2, który w testach ADAC 2025 uzyskał ocenę „DOBRY” (2,1) i został uznany za najlepszy w swojej klasie w kategorii fotelików dla starszych dzieci.

To fotelik samochodowy z wysokim oparciem, który wyróżnia się możliwością składania, co przekłada się na większą wygodę przechowywania i transportu. Niska waga oraz kompaktowe rozmiary po złożeniu ułatwiają przenoszenie, co ma znaczenie m.in. przy częstej zmianie samochodu.

Jednocześnie model ten nie rezygnuje z rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Konstrukcja została wyposażona w odchylany zagłówek, który pomaga utrzymać głowę dziecka w bezpiecznej pozycji podczas snu, oraz system ochrony bocznej wspierający bezpieczeństwo w przypadku zderzeń. Regulacja wysokości zagłówka i elastyczne elementy boczne pozwalają dopasować fotelik do wzrostu dziecka na kolejnych etapach jego rozwoju.

Co wyniki ADAC oznaczają w praktyce?

Testy ADAC należą do najbardziej wymagających i kompleksowych ocen fotelików samochodowych, ponieważ uwzględniają nie tylko bezpieczeństwo w testach zderzeniowych, ale także ergonomię i łatwość użytkowania.

W tegorocznych wynikach wyraźnie widać kilka kluczowych kierunków rozwoju:

rosnące znaczenie jazdy tyłem do kierunku jazdy w najmłodszych grupach,

większy nacisk na ograniczenie błędów użytkownika,

łączenie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa z codzienną wygodą.

Dla rodziców oznacza to większy wybór modeli dopasowanych nie tylko do wieku dziecka, ale również do stylu życia i sposobu użytkowania fotelika.

Na znaczenie tych wyników zwraca uwagę również Johannes Schlamminger, CEO CYBEX:

„Nasza konsekwencja w dążeniu do zwiększania bezpieczeństwa dzieci przełożyła się już na ponad 600 nagród. Ochrona najmłodszych pasażerów jest fundamentem wszystkiego, co robimy, a innowacje i technologia pozostają w centrum naszych działań. Wyróżnienie przyznane przez ADAC ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ bezpieczeństwo od zawsze stanowi kluczową wartość marki CYBEX.”

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