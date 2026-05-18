Szokujące kulisy życia w Dubaju. Celebrytki na sprzedaż i iluzja luksusu

Miasto ze złota, gdzie kupuje się ludzi

W luksusowym Dubaju towarem stają się nie tylko przedmioty, ale również ludzie. Michał doskonale zna to miasto od środka i wie, jaką cenę trzeba zapłacić za wstęp do świata niedostępnego dla przeciętnych osób. Akcja nabiera tempa, gdy do Emiratów przylatuje jego dawna znajoma Helena. Ta samotna matka i była kasjerka w supermarkecie za wszelką cenę chce odmienić swój los.

Z kolei Agata to młoda wokalistka, która opuściła Polskę po tym, jak jej były partner udostępnił w internecie kompromitujące ich wideo. Przypadkiem na basenie luksusowego apartamentowca spotyka Michała i Helenę. Wspólny wieczór na karaoke kończy się dramatycznie – jeden występ Agaty sprawia, że trafia na celownik szejka, dla którego odmowa nie wchodzi w grę.

To surowa historia o kobietach, które wikłają się w relacje z milionerami w zamian za życie przypominające bajkę. Pytanie jednak, czy ten świat faktycznie jest spełnieniem marzeń, czy może kosztuje więcej, niż można sobie wyobrazić.

Poniżej fragment książki:

[...] Odkąd mieszkam w Dubaju, przewinęło się przez moje życie wiele kobiet i ich historii, które sprawiły, że postanowiłem zabrać Was do tego świata. Dla większości jest on wielką tajemnicą, bo dostęp mają tutaj wyłącznie odważni i piękni ludzie. Dubaj przypomina w całej swojej szerokości i długości targ. Zazwyczaj próżności, bo wszystko koncentruje się na pięknym ciele i gładkim licu. Za wielkie pieniądze wszystko na tym targu jest genialnie zorganizowane i co najważniejsze — dyskretne. Bo jak dobrze wiemy, pieniądze i miłość lubią ciszę. Jak można sobie wyobrazić, szejkowie i członkowie rodziny królewskiej lubią wszystko to, co najlepsze. Ma się świecić niewyobrażalnym światłem, przepychem i prestiżem. Dlatego mężczyźni tak chętnie płacą po to, żeby sięgnąć po najpiękniejsze kobiety, do tego rozpoznawalne na arenie międzynarodowej.

Szejkowie jako racjonalni konsumenci na targu próżności

Na tym targu próżności celebrytki nie czują się upadłe, w ich mniemaniu delikatnie przekształciły model biznesowy. Świat szeroko pojętego show-biznesu uczy kobiety jednej rzeczy wyjątkowo skutecznie — jesteś tyle warta, ile przyciągniesz spojrzeń i polubień w mediach społecznościowych. Wtedy wchodzi klient, który nie pyta ich o talent, tylko o dostępność. Szejk czy książę, choć często ich fantazje mogą sugerować, że jest egzotycznym demonem, w Dubaju jest postrzegany jako racjonalny konsument. Ma pieniądze, władzę i absolutną pewność, że Zachód sprzeda wszystko, jeśli tylko cena się zgadza.

Celebrytki grają według zasad w Dubaju

A celebrytka? Ona doskonale rozumie zasady gry. Wie, że "prestiżowe towarzystwo" brzmi lepiej niż "usługa". Wie, że oprócz jej ciała najwyżej cenione są tutaj milczenie i uległość. Większość kobiet, które trafiły do Dubaju jako damy do towarzystwa, czuje się wyemancypowana. One w końcu zarabiają na swoje potrzeby i niezależność. To kapitalizm w wersji nagiej. Jeśli i tak była produktem, tylko na scenie przed obiektywem, to dlaczego miałaby nie sprzedać się drożej? Jeśli i tak była oceniana od stóp do głów, to czemu miałaby nie wycenić całości? [...]

Kim jest Michał Żmuda Trzebiatowski? Autor książki „Dubajki”

Michał Żmuda Trzebiatowski to twórca internetowy mieszkający w Emiratach Arabskich. Swoją powieść oparł na prawdziwych wydarzeniach i obserwacjach ze swojego życia w Dubaju. To właśnie w tym tętniącym życiem i pełnym skrajności mieście narodziła się fabuła, czerpiąca z autentycznych relacji, emocji i codzienności.

W sieci działa pod pseudonimem @michalzdubaju, gdzie konsekwentnie rozwija swoją markę osobistą, stawiając na szczerość i własny styl. Na co dzień pracuje w branży medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, dbając o najwyższe standardy obsługi i kompleksowe podejście do pacjentów.

Powieść „Dubajki. Między luksusem a pułapką” jest już dostępna w wiodących księgarniach stacjonarnych i internetowych, w tym m.in. na Empik.com. E-booka można kupić na platformach Virtualo, Woblink, Legimi, Publio oraz Ebookpoint. Oficjalna premiera tytułu odbyła się 20 maja.