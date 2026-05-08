Historia młodej wojowniczki. Poznaj biografię wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża

Droga na szczyt. Od karate i sumo do bokserskiego ringu

To debiutancka biografia niekwestionowanej gwiazdy bokserskiego ringu. Książka opowiada o dziewczynie, która jako dwudziestojednolatka sięgnęła po srebro podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Publikacja przybliża jej sielankowe dzieciństwo w Bieniowie pod Chełmem, zamiłowanie do koni oraz początki kariery sportowej. Czytelnik poznaje niezwykłą drogę do boksu, która prowadziła przez takie dyscypliny jak karate, zapasy, kick-boxing, a nawet krav maga i sumo.

Wyjątkowy talent, natura wojowniczki oraz bezkompromisowy charakter sprawiały, że kolejni szkoleniowcy musieli mierzyć się z niełatwym zadaniem prowadzenia przyszłej mistrzyni. W końcu jednak pojawił się trener, który zdołał rozbudzić w niej prawdziwą ambicję i niezłomną determinację, uwalniając tym samym jej ogromny potencjał. Książka odpowiada na pytania o to, jak przebiegała droga Julii Ateny Szeremety na sportowy szczyt, czy nagła popularność i sukces zmieniły jej podejście do życia, a także czy z kolejnych igrzysk w Los Angeles w 2028 roku wróci ze złotem. Na te zagadnienia, z uwzględnieniem historycznego kontekstu największych sukcesów polskiego pięściarstwa, odpowiada uznany autorytet w tej dziedzinie – Andrzej Kostyra.

Kim jest autor? Andrzej Kostyra to legenda dziennikarstwa sportowego

Andrzej Kostyra to ceniony dziennikarz i komentator sportowy, który specjalizuje się w sportach walki, ze szczególnym uwzględnieniem boksu. Razem z Jerzym Kulejem, Andrzejem Gmitrukiem i Przemysławem Saletą relacjonował tysiące pojedynków o mistrzostwo świata, a jego barwne metafory stały się internetowym fenomenem. Występował w roli korespondenta na igrzyskach w Barcelonie, Atlancie, Sydney, Atenach, Pekinie, Nagano i Turynie. Jego kariera zawodowa obejmuje pracę w TVP, Wizji Sport i TVN, natomiast od ćwierćwiecza jest związany ze stacją Polsat. Kostyra przez lata kierował również działem sportowym „Super Expressu”, a jego internetowy vlog KOstyraSE zgromadził na platformie YouTube imponujące grono ponad 140 tysięcy subskrybentów.

