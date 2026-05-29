Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkania z gwiazdami na PGE Narodowym

Na terenie stołecznego PGE Narodowego oficjalnie rozpoczęto wielkie święto literatury, które potrwa do 31 maja. Swoją obecność na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie zapowiedzieli goście z aż trzydziestu czterech państw z całego świata. Wśród wystawców i zaproszonych gości mocną reprezentację stanowi Wydawnictwo Harde, dlatego warto dokładnie zapoznać się z zaplanowanym harmonogramem spotkań.

Przedstawiciele oficyny wydawniczej Harde zaplanowali na ten wyjątkowy czas dokładnie pięć autorskich spotkań z czytelnikami. Wszyscy miłośnicy dobrej literatury znajdą zaproszonych pisarzy na specjalnie przygotowanym stoisku oznaczonym numerem 7/D9.

Tomek Lipiński na Targach Książki w Warszawie. Lider zespołów Tilt i Brygada Kryzys podpisze autobiografię

Sobotni program rozpocznie się od mocnego akcentu dla fanów polskiej sceny muzycznej, ponieważ 30 maja między godziną 11:00 a 12:00 na fanów będzie czekał Tomek Lipiński. Współzałożyciel legendarnych formacji Tilt oraz Brygada Kryzys zaprezentuje swoje wspomnienia zatytułowane „Jeszcze będzie przepięknie” i „Jeszcze będzie normalnie”.

Ten wszechstronny wokalista i autor tekstów od dziesięcioleci konsekwentnie podąża własną, niezależną ścieżką artystyczną, będąc jednym z najbardziej charyzmatycznych głosów rodzimego rocka. Czytelnicy otrzymują teraz unikalną szansę zagłębienia się w jego całkowicie szczerą i pozbawioną sztucznych upiększeń biografię. Wspomniane publikacje stanowią nie tylko szczegółowy zapis życia samego muzyka, ale również fascynujący portret trudnych czasów, gdy twórczość stawała się głównym narzędziem buntu oraz nośnikiem nadziei na lepsze jutro.

Wydane tomy przenoszą odbiorców w realia lat osiemdziesiątych oraz pierwszej dekady po transformacji ustrojowej w Polsce, ukazując barwne środowisko krajowego undergroundu. Na kartach książek przewija się cała plejada offowych twórców, a sam autor zdradza kulisy powstawania największych hitów, proces pisania tekstów oraz komponowania melodii. Lipiński bez skrępowania dzieli się swoimi osobistymi i zawodowymi sukcesami oraz porażkami, tworząc autentyczny manifest całego pokolenia dorastającego w cieniu historycznych przemian. To głęboka, pełna ludzkich lęków i pragnień podróż, która nieustannie przypomina legendarne słowa o tym, że jeszcze nadejdą przepiękne i normalne dni.

Mariusz Majewski i Jarosław Kocemba na PGE Narodowym. Twórcy opowiedzą o książce „Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu”

Kolejnym punktem harmonogramu na sobotę 30 maja będzie spotkanie zaplanowane między 14:00 a 15:00, w którym wezmą udział Mariusz Majewski oraz Jarosław Kocemba. Goście stołecznych targów przybliżą zgromadzonym czytelnikom wstrząsające kulisy powstania reportażu zatytułowanego „Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu”.

Publikacja stanowi szczegółowy zapis dramatycznej podróży, którą polski obieżyświat Mariusz Majewski odbył do Demokratycznej Republiki Konga. Jego afrykańska przygoda nieoczekiwanie zamieniła się w prawdziwy koszmar, gdy bez żadnych racjonalnych podstaw został zatrzymany przez lokalne wojsko. Mężczyzna po niespodziewanym aresztowaniu wylądował w murach osławionego zakładu karnego Makala, uznawanego za jedno z najsurowszych i najbardziej niebezpiecznych więzień na całym kontynencie.

Za więziennymi kratami polski podróżnik musiał na co dzień mierzyć się z brakiem dostępu do pitnej wody, skrajnym niedożywieniem, szerzącymi się chorobami oraz wszechobecnym bezprawiem. W afrykańskim zakładzie penitencjarnym brutalna przemoc i śmierć współwięźniów były na porządku dziennym, a sam Majewski, zmagając się z absurdalnymi zarzutami o sabotaż oraz szpiegostwo, w każdej chwili mógł zostać skazany na najwyższy wymiar kary.

Mężczyzna ostatecznie odzyskał wolność i bezpiecznie wrócił do ojczyzny, co było możliwe wyłącznie dzięki intensywnym działaniom polskiej dyplomacji oraz ogromnemu zaangażowaniu mediów. Trauma po przebywaniu w afrykańskiej celi okazała się jednak niezwykle głęboka i Polak dopiero po osiemnastu miesiącach znalazł w sobie siłę, by publicznie wrócić do tych bolesnych wspomnień. Swoją gehennę zrelacjonował doświadczonemu dziennikarzowi Jarosławowi Kocembie, dzięki czemu udało się wiernie zrekonstruować przebieg tamtych dramatycznych dni w formie książkowej.

Kamila Kolińska i seria „No Better Friends”. Gdzie znaleźć nagradzaną pisarkę na Targach Książki w Warszawie?

W sobotę 30 maja czytelnicy literatury młodzieżowej będą mieli doskonałą okazję do spotkania z Kamilą Kolińską, autorką głośnego cyklu „No Better Friends”. Pisarka będzie czekać na fanów w specjalnej strefie autorów najpierw od 10:30 do 14:00 przy stanowisku numer 5, a następnie przeniesie się na stanowisko numer 8, gdzie pozostanie od 15:00 do 18:00.

Popularność jej powieści wynika z głębokiej kreacji postaci, z którymi łatwo mogą utożsamić się młodzi odbiorcy, na co sama twórczyni zwracała uwagę podczas rozmowy udzielonej Wydawnictwu Harde.

– Sama, jako czytelniczka, uwielbiam takich bohaterów – tych, którzy mają warstwy. Takich, którzy okazują się być zupełnie inni, niż wydawało się na początku –

Fani autorki w pełni zgadzają się z tym podejściem i masowo sięgają po kolejne tomy wspomnianej serii. Wydana w tym cyklu pozycja „Genevieve nie mówiła wszystkiego” to poruszająca opowieść o poszukiwaniu prawdy o sobie, ukrywaniu sekretów oraz naturalnej potrzebie bliskości. Następna część, zatytułowana „Benjamin nie potrafił zapomnieć”, uświadamia czytelnikom, że pokonanie życiowego kryzysu i uratowanie relacji przyjacielskich zawsze wymaga ogromnej dawki odwagi. Zwieńczeniem tych losów jest książka „Dominick nie zamierzał odpuścić”, w której główni bohaterowie stają przed koniecznością natychmiastowego wejścia w dorosłość, pomimo całkowitego braku przygotowania na takie wyzwanie. Obecnie Kamila Kolińska zalicza się do grona najbardziej poczytnych twórców młodego pokolenia na polskim rynku, co potwierdzają liczne prestiżowe wyróżnienia:

zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Bookmedia podczas plebiscytu VIVELO Top Creators w 2024 roku,

triumf w prestiżowym rankingu Opowiem ci na rok 2025, gdzie doceniono ją w sekcji Booktube,

uzyskanie prestiżowego tytułu „Człowiek Książki” w tegorocznym głosowaniu użytkowników serwisu Lubimyczytać.pl w 2025 roku.

Maja Kołodziejczyk spotka się z fanami. Autorka dylogii „Czerwony Ptak” zaprasza na stanowisko Wydawnictwa Harde

Sobotnie popołudnie (30 maja) na PGE Narodowym to także czas zarezerwowany dla miłośników nurtu young adult. Dokładnie między 16:00 a 17:00 swoją obecność na targach potwierdziła Maja Kołodziejczyk, autorka niezwykle popularnej wśród młodzieży, dwutomowej opowieści.

Pierwsza część jej twórczości, czyli „Czerwony Ptak. Wilczy dwór”, wciąga czytelnika w brutalny świat naznaczony działaniami zbrojnymi, bolesnymi wspomnieniami oraz wszechobecną żądzą zemsty. Bohaterowie funkcjonują w rzeczywistości pełnej złudzeń, w której szczerość staje się śmiercionośnym orężem, a granica między lojalnym sprzymierzeńcem a bezwzględnym wrogiem ulega całkowitemu zatarciu. Z kolei kontynuacja zatytułowana „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” stawia przed odbiorcą trudne pytanie o szanse na prawdziwe uczucie w miejscu, gdzie brakuje środków do zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb życiowych. Pisarka ponownie zabiera czytelników na tereny okupowanej Ruby, rzucając postać Kaila w wir walki nie tylko o własne przetrwanie, ale również o bezpieczną przyszłość dla jego najbliższych.

Sławomir Koper zamyka targowy weekend. Znakomity pisarz historyczny zagości na PGE Narodowym w niedzielę

Ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki to nie lada gratka dla osób zafascynowanych przeszłością. W niedzielę 31 maja od godziny 12:00 do 13:00 stoisko wydawnictwa będzie należało do Sławomira Kopra, który zaprezentuje swój imponujący dorobek z dziedziny literatury historycznej.

Mowa o twórcy, który od lat dumnie nosi tytuł najbardziej poczytnego polskiego autora w swojej dziedzinie, co potwierdza gigantyczny nakład ponad miliona sprzedanych egzemplarzy. Sławomir Koper ma na swoim koncie setki prasowych artykułów i blisko dziewięćdziesiąt obszernych tytułów, z których wiele tygodniami okupowało czołówki zestawień najchętniej kupowanych książek. Szczególnym uznaniem cieszy się jego obszerna seria przybliżająca kulisy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w skład której wchodzą chociażby „Słynne pary”, „Żony i kochanki władzy”, „Życie towarzyskie elit”, „Po godzinach”, „Kartki z kalendarza”, „Wielcy szpiedzy” czy dwutomowe wydanie „Przebojów PRL”. Pełen zestaw tych fascynujących lektur będzie dostępny dla wszystkich uczestników wydarzenia na stanowisku numer 7/D9 w przestrzeni warszawskiego stadionu.