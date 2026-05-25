Kwiaty na Dzień Matki. Jakie wybrać i co naprawdę oznaczają?

W Polsce od lat królują róże, tulipany, piwonie i goździki. Coraz popularniejsze są też polne bukiety w naturalnym stylu oraz kwiaty doniczkowe, zwłaszcza storczyki. Florystki podkreślają, że dziś liczy się przede wszystkim osobisty charakter bukietu.

Kwiaty na Dzień Matki mają znaczenie

Choć wiele osób wybiera bukiet po prostu "na oko", florystyka od lat przypisuje kwiatom konkretne symbole. Dzień Matki to zresztą jedna z tych okazji, kiedy znaczenie ma nie tylko kolor czy wielkość bukietu, ale też emocje, które mają za nim stać. Jedni stawiają na klasykę i elegancję, inni wolą bardziej swobodne, kolorowe kompozycje. Najważniejsze jest jednak to, by bukiet pasował do charakteru mamy – i mówił coś więcej niż zwykłe "wszystkiego najlepszego".

Róże – nie tylko dla zakochanych

Róże od lat kojarzą się głównie z miłością romantyczną, ale w przypadku Dnia Matki ich znaczenie jest znacznie szersze. Jasnoróżowe symbolizują wdzięczność i ciepło, białe – szacunek i szczerość, a pastelowe odcienie świetnie sprawdzają się właśnie dla mam. Wiele mam ceni bardzo róże herbaciane. Na tę okazję lepiej unikać bardzo ciemnoczerwonych róż, które najmocniej kojarzą się z namiętnością.

Tulipany – czułość i prostota

Tulipany to jeden z najbezpieczniejszych wyborów na Dzień Matki. Są delikatne, eleganckie i mają w sobie coś bardzo pogodnego. Różowe oznaczają troskę i przywiązanie, żółte – radość, a białe szacunek. W dodatku wyglądają lekko i świeżo, dlatego wiele osób wybiera właśnie je zamiast ciężkich, bardzo formalnych bukietów.

Piwonie – luksus i kobiecość

Piwonie od kilku lat przeżywają prawdziwy renesans. Są efektowne, romantyczne i kojarzą się z ciepłem, szczęściem oraz dobrobytem. W wielu kulturach symbolizują także rodzinę i opiekę. To idealny wybór dla mam, które lubią bardziej eleganckie, modne bukiety. Zwłaszcza że maj i czerwiec to właśnie sezon na piwonie.

Goździki wracają do łask

Przez lata kojarzyły się głównie z akademiami i szkolnymi uroczystościami, ale dziś goździki wracają do trendów florystycznych. Są trwałe, pachnące i bardzo wdzięczne w nowoczesnych kompozycjach. Różowe goździki od dawna uznawane są za symbol matczynej miłości, dlatego w wielu krajach właśnie one są tradycyjnym kwiatem na Dzień Matki.

Frezje – subtelne i pełne wdzięku

Frezje mają delikatny zapach i wyglądają niezwykle lekko. Symbolizują życzliwość, zaufanie i niewinność. Świetnie sprawdzają się w mniejszych bukietach albo jako dodatek do większych kompozycji. To dobry wybór dla mam, które nie przepadają za bardzo okazałymi bukietami.

Lilie – elegancja z klasą

Lilie robią ogromne wrażenie i od razu przyciągają uwagę. Kojarzą się z elegancją, oddaniem i szacunkiem. Białe wyglądają bardzo klasycznie, a różowe czy pudrowe są bardziej subtelne i nowoczesne. Trzeba jednak pamiętać, że ich zapach bywa bardzo intensywny – nie każdemu będzie odpowiadał.

Kwiaty doniczkowe też są dobrym pomysłem

Nie każda mama marzy o bukiecie, który po kilku dniach zwiędnie. Coraz więcej osób wybiera więc storczyki, miniaturowe róże albo kwitnące rośliny doniczkowe. To prezent bardziej trwały, który może przypominać o Dniu Matki jeszcze przez wiele tygodni. Szczególnie popularne są storczyki – eleganckie, efektowne i stosunkowo łatwe w pielęgnacji.

Najważniejsze i tak jest coś innego

Najpiękniejszy bukiet nie zastąpi uwagi, rozmowy czy wspólnie spędzonego czasu. Ale dobrze dobrane kwiaty potrafią powiedzieć bardzo wiele – o wdzięczności, pamięci i miłości. I właśnie dlatego co roku, mimo zmieniających się trendów, w Dzień Matki w kwiaciarniach znów ustawiają się kolejki.

