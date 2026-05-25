Leszek Miller zdradza polityczne tajemnice. Czego dotyczyły jego rozmowy z Kaczyńskim i Lepperem?

Zaplanuj fascynującą wędrówkę po meandrach rodzimej polityki na przestrzeni kilkudziesięciu lat, począwszy od lat 70. Rolę narratora i przewodnika w tej podróży pełni były szef rządu, powszechnie kojarzony z pseudonimem żelaznego kanclerza, który odegrał kluczową rolę w integracji Polski ze strukturami europejskimi. Jako wieloletni lider SLD zgromadził on ogromną wiedzę o funkcjonowaniu państwa.

Czego dotyczyła jego pogawędka z prezydentem Lechem Kaczyńskim w rządowym samolocie tuż przed tragedią smoleńską?

Z jakiego powodu ostatecznie zakończyły się jego bliskie relacje z Aleksandrem Kwaśniewskim?

Jakie słowa usłyszał z ust Andrzeja Leppera niedługo przed tragiczną śmiercią wicepremiera? Te i wiele innych intrygujących zagadnień doczekało się wyczerpujących odpowiedzi na kartach nowej publikacji.

Czytelnicy mogą liczyć na wgląd w zakulisowe mechanizmy działania państwa oraz portrety kluczowych graczy na arenie krajowej i międzynarodowej. Były prezes Rady Ministrów odsłania przed odbiorcami mało znane fakty dotyczące strategicznych decyzji, ostrych sporów i niejawnych dyskusji na najwyższym szczeblu. Całość ma formę angażującej rozmowy, którą poprowadził znany z wnikliwości Jacek Prusinowski.

Fundamentem do napisania tej pozycji literackiej był format wideo o tym samym tytule, zrealizowany na potrzeby telewizji internetowej Super Express TV. Rozmowy z byłym liderem lewicy były również regularnie udostępniane widzom na oficjalnym profilu „Super Expressu” w serwisie YouTube.

Kim jest Leszek Miller?

Polityk ten ma za sobą długą i burzliwą karierę, rozpoczynając swoją działalność jeszcze w czasach istnienia PZPR. Po udziale w historycznych obradach Okrągłego Stołu stał się jedną z centralnych postaci III RP, pełniąc w latach 1993-2004 funkcje ministerialne oraz urząd premiera. Przez dziesięć lat przewodził Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, zasiadał w ławach sejmowych, a później reprezentował kraj w Parlamencie Europejskim. Obecnie, od 2024 roku, po wycofaniu się z czynnej polityki, chętnie dzieli się swoimi obserwacjami jako komentator.

Dziennikarska ścieżka Jacka Prusinowskiego

Współautor publikacji, pochodzący z Rząśnika, zdobył wykształcenie w dziedzinie ekonomii i nauk politycznych. Jego medialna droga wiodła od radiowej Jedynki do pracy reportera parlamentarnego w Grupie Radiowej Time. Pomiędzy rokiem 2013 a 2025 był gospodarzem audycji w Radiu Plus, a także regularnie gościł jako ekspert w czołowych stacjach informacyjnych, w tym TVN24 czy Polsat News. W 2026 roku dołączył do redakcji Kanału Zero i portalu Zero.pl; prywatnie jest ojcem dwójki dzieci.

