QUIZ z serialu "Ranczo". Jak dobrze pamiętasz terapię małżeńską Solejuków i Hadziuków?

QUIZ z serialu "Ranczo" to idealny sprawdzian dla wszystkich fanów produkcji, która skradła MILIONY polskich serc. W ramówce TVP to był bezdyskusyjnie największy hit i do dziś trudno znaleźć tytuł dorównujący produkcji Wojciecha Adamczyka. Serial doczekał się kilku sezonów i miał już premierę ładny czas temu, ale to wcale nie usprawiedliwia prawdziwego fana, który powinien znać przygody bohaterów i wszystko co związane z "Ranczem" na wylot. Myślisz, że jesteś prawdziwym znawcą? Najpierw przejdź przez nasz QUIZ!

QUIZ o "Ranczo". Jak dobrze pamiętasz terapię małżeńską Solejuków i Hadziuków? Pytanie 1 z 12 Jaki tytuł nosi odcinek o terapii małżeńskiej Solejuków i Hadziuków? "Terapia małżeńska" "Nowatorska terapia" "Terapia" Następne pytanie