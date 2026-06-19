QUIZ z serialu "Ranczo" to idealny sprawdzian dla wszystkich fanów produkcji, która skradła MILIONY polskich serc. W ramówce TVP to był bezdyskusyjnie największy hit i do dziś trudno znaleźć tytuł dorównujący produkcji Wojciecha Adamczyka. Serial doczekał się kilku sezonów i miał już premierę ładny czas temu, ale to wcale nie usprawiedliwia prawdziwego fana, który powinien znać przygody bohaterów i wszystko co związane z "Ranczem" na wylot. Myślisz, że jesteś prawdziwym znawcą? Najpierw przejdź przez nasz QUIZ!
QUIZ z serialu "Ranczo". Jak dobrze pamiętasz terapię małżeńską Solejuków i Hadziuków?
2026-06-19 10:49
"Ranczo" to jeden z najbardziej kultowych seriali w historii polskiej telewizji. Pomimo upływu wielu lat od premiery ostatniego odcinka serial nadal jest chętnie oglądany przez Polaków. Wśród ulubionych wątków fanów produkcji była terapia małżeńska Solejuków i Chadziuków. 12 pytań sprawdzi, jak dobrze pamiętasz ten fragment fabuły. Komplet punktów zdobędą tylko najwięksi znawcy!