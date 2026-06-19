Każdy z bohaterów "Rancza" miał swoje miejsce w Wilkowyjach i swoje codzienne obowiązki, a ich losy splatały się w barwną, wielowątkową opowieść. To właśnie ta różnorodność i autentyczność sprawiły, że serial zyskał status kultowego - opowiadał o zwyczajnym życiu zwyczajnych ludzi, ale w sposób, który trafiał prosto do serc widzów. Nic więc dziwnego, że widzowie od lat z nostalgią oglądali powtórkowe docinki i domagali się od producentów nagrania kontynuacji serialu. Niedawno prezes Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut oficjalnie potwierdził, iż powstanie ostatnia seria "Rancza". Uważacie się za prawdziwych fanów serialu? Jeśli tak, sprawdźcie się w naszym quizie dotyczącym mieszkańców malowniczej wsi Wilkowyje!
Quiz. Wiesz, czym zajmowali się bohaterowie serialu "Ranczo"? Komplet punktów tylko dla prawdziwych fanów
2026-06-19 10:50
Serial "Ranczo" przedstawia barwne życie mieszkańców fikcyjnej wsi Wilkowyje, gdzie każda postać wyróżnia się swoimi marzeniami, problemami i unikalnym podejściem do życia. Zajęcia i role bohaterów oddają istotę polskiej wsi. Jeśli jesteś prawdziwym fanem serialu, na pewno znasz zajęcia poszczególnych postaci.