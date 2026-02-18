Quiz z "Rancza". Sprawdźmy, czy jesteś prawdziwym fanem serialu

"Ranczo” od czasu debiutu stało i nemal od razu stało się fenomenem. Serial łączył w sobie humor, życiową mądrość, świetnie zarysowane postaci i umiejętność śmiania się z przywar Polaków. Choć fabuła toczyła się w fikcyjnej wsi Wilkowyje, widzowie szybko odnajdywali w niej odbicie realnych problemów i absurdów codzienności. Na ekranie obserwowaliśmy perypetie Lucy, Amerykanki polskiego pochodzenia, która postanowiła osiąść na wsi, oraz całej plejady barwnych bohaterów, w tym księdza i biskupa, wójta i niezastąpioną ekipę spod sklepu. To właśnie oni stali się ikonami polskiej popkultury, a ich kwestie do dziś cytowane są przez fanów.

Nic dziwnego, że "Ranczo” wciąż cieszy się ogromnym sentymentem. Każdy ma swój ulubiony wątek. Jedni kibicowali miłości Lucy i Kusy’ego, inni śledzili polityczne wzloty i upadki Pawła Kozioła, jeszcze inni z uśmiechem obserwowali filozoficzne dyskusje na ławeczce. Właśnie dzięki tej różnorodności serial trafił w gusta tak szerokiej publiczności.

Jeżeli uważasz się za prawdziwego fana, pora na mały test. Nasz quiz z "Rancza” sprawdzi, jak dobrze pamiętasz szczegóły, które mogły umknąć mniej uważnym widzom.

