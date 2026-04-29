Quiz z języka polskiego. Odgadniesz, co znaczą te stare słowa? Sprawdź swoją wiedzę przed maturą

Dawniej te słowa znali wszyscy, mało tego, używali ich każdego dnia. Dziś nawet nasi dziadkowie dawno o nich zapomnieli i w ich miejsce używają bardziej nowoczesnych form. Współcześnie archaizmy są używane rzadko, zwykle w kontekstach humorystycznych, literackich lub w celu dodania dramatyzmu. Mogą one również funkcjonować jako elementy regionalizmów w mowie ludowej. Archaizmy znajdują zastosowanie przede wszystkim w literaturze i sztuce, aby oddać atmosferę minionych epok. W literaturze, szczególnie w dziełach romantycznych, są często używane jako element stylizacji językowej, np. w twórczości Adama Mickiewicza czy Henryka Sienkiewicza. Obecnie archaizmy niemalże nie występują, spowodowane jest to naturalnym rozwojem języka. Nowe wyrazy i struktury zastąpiły stare formy, które przestają być funkcjonalne w codziennej komunikacji. Pamiętacie jeszcze słowa, których używano drzewiej? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz z języka polskiego. Jak dobrze znasz archaizmy? Zgadniesz, co znaczy ochędóstwo, gawiedź i jątrew? Pytanie 1 z 15 Basałyk to inaczej: Smakołyk Psotne dziecko Lekarz Następne pytanie