Quiz - rymowanki z czasów PRL-u. Komplet punktów, tylko dla dzieci, które żyły w tamtym okresie

Rymowanki z PRL-u to barwny i ważny element polskiej kultury. Kryją w sobie humor, nostalgię i subtelny przekaz o życiu w tamtej epoce. Stanowią cenny zapis historii i świadectwo kreatywności społeczeństwa w trudnych czasach. Te proste, często absurdalne, ale zapadające w pamięć teksty, przekazywane z ust do ust, stanowiły ważny element kultury ludowej i dziecięcej tamtych lat. Choć PRL już dawno minął, rymowanki te wciąż bawią i przypominają o przeszłości. Jeżeli żyliście w czasach PRL-u, z pewnością znacie te rymowanki, które w okresie dzieciństwa zdawały się być wręcz zaklęciami, które otwierały drzwi do magicznego świata zabawy. Rozwiążcie nasz quiz i sprawdźcie, czy pamiętacie te proste wierszyki.

Dokończ słowa rymowanki: "Ene, due, rabe..." "czapla zjadła żabę" "połknął bocian żabę" "wujek połknął żabę"