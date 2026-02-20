Quiz PRL. Wielcy amanci polskiego kina. Rozpoznasz ich na zdjęciach?

Przed laty królowali zarówno na małym, jak i dużym ekranie, a także nie mieli sobie równych na deskach teatrów, a tysiące kobiet w całym kraju wzdychało na ich widok. Młodzi, przystojni i utalentowani podbili i złamali wiele żeńskich serc, a ich kreacje aktorskie na zawsze zapisały się na kartach polskiej kinematografii. Pamiętasz największych amantów okresu PRL-u? Jeśli tak, ten quiz jest dla ciebie!

ZOBACZ TAKŻE: Quiz. Gadżety z PRL-u, które ułatwiały życie!

Quiz. Amanci czasów PRL-u. Rozpoznasz ich na zdjęciach? Pytanie 1 z 12 Na początek coś prostego. Aktor na zdjęciu to: Janusz Gajos Marek Perepeczko Jerzy Zelnik Następne pytanie