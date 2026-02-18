Quiz PRL - 15 szybkich pytań. Młodzi nie mają szans

Czasy PRL-u to nie tylko polityka i gospodarka centralnie sterowana, ale przede wszystkim codzienność zwykłych ludzi, która rządziła się własnymi, często bardzo osobliwymi zasadami. Na półkach sklepowych królował ocet, a żeby kupić cokolwiek bardziej luksusowego, jak czekolada, papierosy czy mięso, trzeba było mieć kartki.

Mimo trudności życie płynęło dalej, a Polacy potrafili sobie radzić w każdych warunkach. Meblościanka, dywan na ścianie i wizyta listonosza z emeryturą, to był standard wielu mieszkań. Dzieci biegały po podwórku z patykami i grały w kapsle, a dorośli oglądali "Czterdziestolatka” i "07 zgłoś się”. Nikt nie mówił o smartfonach czy internecie, a źródłem rozrywki była książka, radio lub wspólne rozmowy przy herbacie z cytryną.

Na talerzu często lądował bigos, mortadela, jajko w majonezie i niezapomniana galareta z nóżek. Te wspomnienia dla wielu osób są dziś pełne nostalgii, mimo że czasy były trudne. Jeśli dobrze pamiętasz, co oznaczało "M-3”, czym był Pewex i dlaczego dzieci płakały, gdy nie było "Teleranka”, to ten quiz jest dla ciebie.

