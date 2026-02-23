Quiz geograficzny: Polska od północy do południa - co leży dalej?

Joanna Dembek
2026-02-23 10:30

Czy na pewno wiesz, gdzie leży Suwałki, a gdzie Rzeszów? Czy Gdańsk jest bardziej na północ niż Olsztyn, a Kraków na południe od Katowic? Sprawdź swoją orientację w polskiej przestrzeni i przekonaj się, jak dobrze znasz geografię naszego kraju!

Autor: Canva.com

Wydaje ci się, że znasz Polskę jak własną kieszeń? Świetnie! Ale czy wiedziałeś, że niektóre miasta, które intuicyjnie wydają się „wschodnie”, w rzeczywistości leżą bardziej na zachód niż ich sąsiedzi z innego województwa? Albo że niektóre z największych aglomeracji południowej Polski są wcale nie tak „południowe”, jak zakładamy?

Jak dobrze znasz polskie miasta?

W naszym quizie przygotowaliśmy 12 pytań, które rzucają wyzwanie twojemu poczuciu przestrzeni. Nie potrzebujesz mapy - wystarczy pamięć, intuicja i odrobina sprytu. Pytamy nie tylko o duże miasta, ale też o te, które pojawiają się rzadziej w szkolnych podręcznikach, a zdecydowanie potrafią zaskoczyć swoją lokalizacją.

Ten quiz to nie tylko test wiedzy - to też świetna zabawa dla tych, którzy kochają podróże po Polsce lub po prostu lubią myśleć przestrzennie. Idealny na przerwę w pracy, leniwe popołudnie albo jako forma rywalizacji ze znajomymi.

Pytanie 1 z 12
Które z tych miast leży dalej na wschód?
Quiz