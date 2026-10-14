Quiz. Dzień nauczyciela w czasach PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak wówczas obchodzono to święto

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-14 9:46

Szkoła w Polsce Ludowej była instytucją, której znaczenie wykraczało daleko poza przekazywanie wiedzy. Miała wychowywać, kształtować obywateli i przygotowywać młodych ludzi do życia w państwie socjalistycznym. Pamiętacie, jak w czasie PRL-u obchodzono Dzień Nauczyciela? Jeśli czasy okresu Polski Ludowej nie mają przed wami żadnych tajemnic, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Nauczycielka wskazuje linijką miejsce na dużej mapie Europy. O szkole w czasach PRL-u przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Materiały prasowe Szkoła w czasach PRL-u

Dzień Nauczyciela w PRL-u łączył zwyczajne szkolne obyczaje z realiami państwa socjalistycznego. Szkoła miała bowiem nie tylko uczyć, lecz także wychowywać młode pokolenie zgodnie z założeniami obowiązującego systemu. Za oficjalną oprawą kryli się jednak konkretni ludzie - nauczyciele, uczniowie i rodzice - których codzienne doświadczenia nie zawsze mieściły się w narzuconych schematach.

Pozycja nauczyciela w PRL-u miała kilka wymiarów. Pedagog był osobą przekazującą wiedzę, ale jednocześnie odpowiadał za wychowanie młodzieży i realizację programu nauczania ustalonego przez państwo. W praktyce oznaczało to konieczność łączenia obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i administracyjnych. Nauczyciele przygotowywali lekcje, sprawdzali zeszyty, oceniali prace klasowe i prowadzili dokumentację. Poza tym uczestniczyli w zebraniach, akademiach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez szkołę. Praca nie kończyła się więc wraz z ostatnim dzwonkiem, nawet jeśli na zewnątrz mogło się wydawać inaczej.

Istotną rolę odgrywał również społeczny autorytet pedagoga. W wielu rodzinach nauczyciel cieszył się dużym szacunkiem, a jego opinia miała znaczenie nie tylko w sprawach szkolnych. Jednocześnie relacje między uczniami a nauczycielami bywały wymagające. Dyscyplina, wyraźny podział ról i przywiązanie do szkolnych zasad stanowiły ważne elementy ówczesnego modelu wychowania.

Dziś znacznie większy nacisk kładzie się na różnorodność potrzeb uczniów, rozwijanie samodzielnego myślenia i partnerskie relacje w szkole. Historia Dnia Nauczyciela pokazuje, że szkolne tradycje potrafią przetrwać zmianę ustroju, choć ich znaczenie z czasem się zmienia. To, co kiedyś stanowiło połączenie oficjalnej uroczystości i politycznego przekazu, dziś jest przede wszystkim okazją do podziękowania za codzienną pracę pedagogów. Pamiętacie Dzień Nauczyciela z okresu PRL-u? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie.

Quiz. Dzień nauczyciela w czasach PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak wówczas obchodzono to święto
Pytanie 1 z 12
W którym roku ustanowiono Dzień Nauczyciela?

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