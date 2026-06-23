Quiz. Kultowe polskie teleturnieje. Odpowiesz na ostatnie pytanie?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-23 8:38

Teleturnieje od lat cieszą się ogromną popularnością w Polsce. Niektóre z nich zyskały miano kultowych i goszczą na ekranach od dekad. Znasz te najpopularniejsze teleturnieje, które przyciągają miliony widzów?

Quiz. Słynne polskie teleturnieje. Sprawdź, czy znasz odpowiedź na ostatnie pytanie
Autor: AKPA

Teleturnieje od dekad przyciągają miliony widzów przed ekrany telewizorów. Choć czasy się zmieniają, a oferta rozrywki jest coraz szersza, programy oparte na rywalizacji, wiedzy i emocjach wciąż cieszą się ogromną popularnością. Nic tak nie trzyma w napięciu jak moment, gdy uczestnik odpowiada na kluczowe pytanie w "Milionerach" albo obstawia wszystko na jedną kartę w "Postaw na milion". Teleturnieje dostarczają widzom emocji, które są nieodłącznym elementem dobrej rozrywki. To uczucie niepewności, kibicowanie ulubionemu zawodnikowi i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że nie sposób oderwać się od ekranu. Teleturnieje to także świetny sposób na przetestowanie własnych umiejętności i zdobycie nowych informacji. Jeśli kochacie teleturnieje, to z pewnością poradzicie sobie z pytaniami w naszym quizie!

Quiz. Słynne polskie teleturnieje. Sprawdź, czy znasz odpowiedź na ostatnie pytanie
Pytanie 1 z 15
Który z podanych teleturniejów wyemitowano jako pierwszy?
teleturniej
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