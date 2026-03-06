Ortografia, czyli system reguł określających poprawną pisownię danego języka, to znacznie więcej niż tylko zbiór zasad. To fundament skutecznej komunikacji, który wpływa na odbiór tekstu, wiarygodność autora i zrozumienie przekazu. Poprawna pisownia sprawia, że tekst jest przejrzysty i łatwiejszy do odczytania. Błędy ortograficzne mogą prowadzić do nieporozumień lub całkowicie zmienić sens wypowiedzi. Tekst bez błędów pokazuje, że autor przyłożył się do jego przygotowania i traktuje swojego czytelnika poważnie. W e‑mailach, CV, pismach urzędowych - poprawność językowa ma ogromne znaczenie. Osoby piszące poprawnie są odbierane jako bardziej kompetentne i godne zaufania – niezależnie od tego, czy są uczniami, nauczycielami, urzędnikami czy przedsiębiorcami. Dlatego warto dbać o poprawność pisowni i traktować ją jako ważny element komunikacji. Czy jesteś ortograficznym omnibusem i potrafisz zapisać nawet najtrudniejsze wyrazy? Jeśli tak, koniecznie sprawdź, czy poradzisz sobie w naszym quizie, gdyż aż 90% Polaków ma nie lada problem.

Quiz - dyktando dla mistrzów ortografii. Z tymi wyrazami nie radzi sobie 90% Polaków Pytanie 1 z 15 Która forma jest napisana poprawnie: Nad wyraz Nadwyraz Następne pytanie