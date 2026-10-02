Quiz dla obieżyświatów. Dopasujesz walutę do danego państwa?

Jak wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, na świecie jest 180 walut, które zostały uznane urzędowo. Jednostki monetarne odgrywają kluczową rolę w gospodarce każdego kraju, wpływając na handel międzynarodowy, turystykę i stabilność finansową. Istnieje kilka państw, które dzielą tę samą walutę, a w Europie są także kraje, które, choć nie należą do Unii Europejskiej, posługują się wspólną walutą Euro. Wiele krajów jednak posiada swoją oficjalną jednostkę monetarną, która służy jako podstawowy środek płatniczy na jego terytorium. Warto znać walutę danego państwa przed podróżą, aby uniknąć problemów z płatnościami. Myślisz, że na pieniądzach znasz się, jak nikt inny? Koniecznie sprawdź się w naszym quizie!

Quiz geograficzny. Dopasujesz walutę do danego państwa? Pytanie 1 z 15 W którym z poniższych krajów NIE zapłacisz dolarami amerykańskimi? W Portoryko W Kanadzie Na Wyspach Marshalla Następne pytanie