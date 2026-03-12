"nieZWYKŁA KOBIETA” – święto kobiecości z marką BANDI 

Marka BANDI już po raz trzeci zaprosiła swoje klientki oraz miłośniczki świadomej pielęgnacji do wspólnego świętowania kobiecości w przededniu Dnia Kobiet. W centrum wydarzenia znalazły się nie tylko ekspercka wiedza beauty i praktyczne warsztaty, lecz także ważne przesłanie: każda kobieta jest niezwykła nie „mimo” codzienności, lecz właśnie dzięki niej.

– Przyciągamy niezwykłe kobiety, choć tak naprawdę każda z nas jest niezwykła. To dla nas okazja do spotkań i rozmów z klientkami, przyjaciółkami, rodziną – dziś świętujemy w naprawdę bliskim gronie. To moment celebracji kobiecości. Choć warto robić to każdego dnia, Dzień Kobiet daje pretekst, by na chwilę się zatrzymać i docenić siebie. Bez gonienia za ideałami, za to z uważnością na własną siłę i wyjątkowość – powiedziała Joanna Draniak-Kicińska, dyrektor ds. rozwoju strategicznego Bandi Cosmetics.

„nieZWYKŁA KOBIETA” to prokobieca inicjatywa marki BANDI, której celem jest wspólne celebrowanie kobiecości, budowanie pewności siebie oraz poszerzanie wiedzy z zakresu pielęgnacji skóry i włosów. W programie znalazły się bezpłatne konsultacje kosmetologiczne i trychologiczne, inspirujące warsztaty oraz możliwość stworzenia własnego, spersonalizowanego kremu pod okiem ekspertów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia z jogi twarzy, automasażu i analizy kolorystycznej. Spotkania były okazją do zdobycia praktycznej wiedzy, skorzystania z indywidualnych konsultacji i rozmów z ekspertami w przyjaznej atmosferze.

– Stawiamy na edukację i bezpośredni dialog z klientkami. Od 40 lat tworzymy kosmetyki, dlatego chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Podczas konsultacji kosmetologicznych pomagamy dobrać indywidualną rutynę pielęgnacyjną, bo nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich – liczy się uważność na potrzeby skóry. Organizujemy także warsztaty tworzenia kremu, podczas których nasze technolożki pokazują, jak naprawdę wygląda praca „od kuchni” – od łączenia faz i kontroli temperatury po testy, mikrobiologię i znaczenie pochodzenia składników. Pokazujemy, że to znacznie bardziej złożony proces, niż może się wydawać. W programie są również warsztaty holistyczne, z doboru kolorów oraz spotkania ze stylistkami, które podpowiadają, jak odświeżyć garderobę zgodnie z trendami. Towarzyszy nam także drogeria Hebe, nasz wyłączny dystrybutor i partner wydarzenia, prezentując nowości makijażowe. Cieszymy się, że wspólnie możemy tworzyć kobiece, otwarte spotkanie i celebrować niezwykłość kobiet – dodała Joanna Draniak-Kicińska.

Program tegorocznej edycji obfitował w merytoryczne spotkania prowadzone przez specjalistów BANDI oraz twórców internetowych. Uczestniczki mogły wziąć udział w warsztatach i prelekcjach poświęconych pielęgnacji skóry, włosów oraz szeroko rozumianemu dobrostanowi.

Trycholożka Klaudia Nawrocka mówiła o błędach, których warto unikać, by pielęgnacja włosów przynosiła najlepsze efekty, i wyjaśniała, co można zobaczyć podczas badania trichoskopowego. Viola Godlewska – trycholożka, stylistka gwiazd i ambasadorka BANDI – przyjrzała się zjawisku wypadania włosów i opowiedziała o sposobach przeciwdziałania temu problemowi. Magdalena Szymczak-Kępka, określająca siebie mianem „psychologa od włosów”, poprowadziła warsztaty „Skóra jako lustro psychiki. Wpływ stresu i emocji na kondycję skóry”. Z kolei Dominika Chróścielska, znana w sieci jako MikaChr, specjalistka w zakresie analizy kolorystycznej, profesjonalnego makijażu i stylizacji brwi, pokazała krok po kroku, jakie kolory najlepiej podkreślają urodę.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli dziennikarka RMF FM Aleksandra Filipek oraz prezenter Aleksander Sikora, którzy wspólnie prowadzą program śniadaniowy „halo tu polsat”. Podczas spotkania zatytułowanego „Pewność siebie zaczyna się od głosu” opowiadali o znaczeniu komunikacji, autentyczności i wewnętrznej siły.

– Pewność siebie zaczyna się od głosu – tego zewnętrznego, o którym my, radiowcy i prezenterzy, wiemy sporo, ale jeszcze bardziej od tego wewnętrznego. Warto słuchać intuicji, bo to ona najlepiej podpowiada, co jest dla nas dobre – podkreśliła Aleksandra Filipek.

Goście podzielili się także swoimi refleksjami na temat tego, kim jest „niezwykła kobieta”.

– Niezwykła kobieta to taka, która zna swoje atuty, ale też akceptuje wady i potrafi przekuć je w siłę. To właśnie jest piękne – powiedziała Aleksandra Filipek.

– Niezwykła kobieta to taka, która nie musi niczego udowadniać – ani podniesionym głosem, ani temperamentem. Po prostu wie, ile jest warta. Jasne, wciąż mówi się o szklanych sufitach czy nierównościach, ale jesteśmy w momencie, w którym kobiety głośno mówią o swoich prawach i coraz częściej pokazują, że mogą osiągnąć sukces w każdym obszarze. Marzy mi się jednak, żeby w 2026 roku takie podziały jak „my i one” w ogóle nie miały sensu. Dziś zwykłość jest czymś niezwykłym – w świecie, w którym tak wielu z nas próbuje kogoś udawać i zakłada maski. Tymczasem prawdziwa siła zaczyna się od akceptacji siebie: swoich emocji, sukcesów i porażek. Dopiero gdy przyjmujemy siebie w całości, możemy dać innym autentyczność – a ta zawsze obroni się sama – powiedział Aleksander Sikora.

Wydarzenie „nieZWYKŁA KOBIETA” po raz kolejny pokazało, że świadoma pielęgnacja to nie tylko troska o urodę, lecz także o dobrostan i pewność siebie. Liczne atrakcje, upominki i obecność wyjątkowych gości sprawiły, że marcowe spotkanie w Westfield Arkadia stało się prawdziwym świętem kobiecej siły, autentyczności i piękna.

