30 Seconds to Mars w Polsce w 2027 roku! Grupa wraca do czasów "A Beautiful Lie" i "This Is War" i łączy siły z dawnym muzykiem!

To ważny moment dla wieloletnich fanów – były członek zespołu, Tomo Miličević, ponownie dołączy do Jareda Leto i Shannona Leto, co będzie okazją do rzadkiego i długo wyczekiwanego ponownego spotkania na scenie. Każdy koncert będzie pełnym energii, nostalgicznymwidowiskiem, łączącym przeszłość z teraźniejszością. Publiczność zostanie przeniesiona do chwil, wspomnień i emocji związanych z tymi utworami, podczas gdy nowe pokolenie po raz pierwszy doświadczy ich siły oddziaływania.

30 Seconds to Mars w Polsce w 2027 roku! [DATA, MIEJSCE, BILETY]

15 kwietnia 2027

TAURON Arena, Kraków

Harmonogram sprzedaży biletów:

ARTIST PRE-SALE: 14 kwietnia, 10:00

SPONSOR PRE-SALE: 15 kwietnia, 10:00

TICKETMASTER PRE-SALE: 16 kwietnia, 10:00

SPRZEDAŻ OGÓLNA : 17 kwietnia, 10:00

Wydany w 2005 roku album „A Beautiful Lie” był przełomem w karierze zespołu, przynosząc światowe hity takie jak „The Kill” i „From Yesterday”. Krążek osiągnął status multiplatynowej płyty na całym świecie, a do sukcesu przyczyniły się jego kinowe brzmienie, emocjonalna intensywność oraz przełomowa rola w kształtowaniu brzmienia alternatywnego rocka lat 2000.

Kolejny album, „This Is War” z 2009 roku, jeszcze bardziej poszerzył muzyczne horyzonty zespołu i jego globalny zasięg. Na płycie znalazły się takie przeboje jak „Kings and Queens”, „This Is War” oraz „Closer to the Edge”, które również osiągnęły wielokrotną platynę i umocniły międzynarodową pozycję zespołu.

Dwie dekady później oba albumy wciąż rezonują z taką samą siłą i emocjonalnym ładunkiem, jak w momencie premiery, potwierdzając swoją trwałą wartość i wpływ kulturowy. Trasa obejmie 17 koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii - rozpocznie się 6 kwietnia 2027 roku w Lizbonie, obejmie największe miasta, takie jak Paryż, Mediolan, Kraków, Berlin i Londyn, a zakończy się 1 maja 2027 roku w Dublinie

