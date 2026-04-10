Wszyscy myśleli, że Bletka i Kizo są razem. Powiedziała wprost

Czy Bletka i Kizo są razem? To pytanie było jednym z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę Google w 2024 roku. Za sprawą hitów "Taxi" czy "Hero" duet Bletka x Kizo stał się jednym z najbardziej elektryzujących połączeń na polskiej scenie muzycznej. Fani od razu zaczęli doszukiwać się chemii między artystami, mimo że sami zainteresowali niejednokrotnie dementowali plotki o łączącym ich uczuciu.

Bletka i Kizo. Sugerowali im romans!

Bletka, rozwijająca dziś z powodzeniem karierę solową, ma ogromny szacunek względem Kizo i darzy go szczerą sympatią. Za kulisami gali On Air Music Awards, podczas której premierowo wykonała swój hit "Komu miałabym powiedzieć", powróciła wspomnieniami do czasów promocji wspólnej EP-ki z raperem i ciągłych sugestii internautów o łączącym ich uczuciu. Wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej nie kryła rozbawienia, wspominając o rozmaitych memach z nią i Patrykiem w rolach głównych.

Bletka - On Air Music Awards 2026

Bletka o Kizo

W rozmowie z reporterem Eski Bletka wypowiedziała się na temat swojej owocnej współpracy z Kizo. Artystka przyznała, że nie męczyły ją pytania o to, czy są z raperem w związku. Wręcz przeciwnie - w swoim gronie śmiali się z tego, a jeden z memów uznała nawet za kwintesencję ich działań.

Zazwyczaj z duetami jest tak, że jak ludzie widzą, że ktoś nagrywa razem, to jakoś tak ich shippują. Zauważyłam, że ktokolwiek zrobi duet, to zawsze są te podteksty, że pasują, że muszą być razem. Nie denerwowało mnie to. Wręcz było to dla nas takie, hmm, memiczne, jak ten tekst: "Jeśli oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość". Ja w ogóle często mówiłam, że nie jesteśmy. Potem uznałam, że to nic nie zmienia, bo ludzie myślą i mówią, co chcą, więc niech będzie. Ale ten tekst to uwiecznienie naszej współpracy! - powiedziała w rozmowie z Eską, śmiejąc się.