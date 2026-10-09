Wraca cykl Piątki z gwiazdą. Tym razem padło na Jana Frycza

Od klasyki po współczesność

Jan Frycz przez lata nadawał swoim bohaterom wyrazisty, niepowtarzalny charakter, niezależnie od tego, jaką rolę przyjmował. Potrafił budować postaci niejednoznaczne, których motywacje skłaniały widza do zastanowienia się, gdzie właściwie przebiega granica między dobrem a złem. Absolwent krakowskiej PWST miał na koncie niemal 200 ról teatralnych i ekranowych oraz współpracę z najważniejszymi twórcami polskiego teatru i kina. Trzykrotnie otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego. W październikowym cyklu "Piątki z gwiazdą" znalazły się aż dwie propozycje z Janem Fryczem w roli głównej.

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Kiedy wolność ma swoją cenę. "Tam i z powrotem"

W "Tam i z powrotem" Wojciecha Wójcika, Frycz wciela się w Piotra, dawnego partyzanta i artystę żyjącego w Polsce lat 60. Piotr marzy o wyjeździe na Zachód, jednak w PRL-owskiej rzeczywistości legalna droga do wolności okazuje się praktycznie niemożliwa. W desperacji proponuje dawnemu znajomemu, lekarzowi Andrzejowi Hoffmanowi (Janusz Gajos), udział w napadzie na konwój bankowy.

To jednak dopiero początek historii, w której sensacyjne wydarzenia prowadzą do znacznie trudniejszych pytań. Gdy napad nie idzie zgodnie z planem, bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji. Film łączy kino sensacyjne z opowieścią o przyjaźni, lojalności i cenie, jaką można zapłacić za wolność.

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Frycz po drugiej stronie prawa. "Lokatorka"

W "Lokatorce" Michała Otłowskiego aktor wciela się w rolę Pułkownika Jana, który stoi za przestępczym układem reprywatyzacyjnym i z ukrycia kontroluje wydarzenia rozgrywające się wokół jednej z warszawskich kamienic. Jej mieszkańcy niespodziewanie stają w obliczu groźby utraty swoich domów, gdy do nieruchomości zgłasza się rzekomy właściciel. Kiedy jedna z lokatorek znika, do akcji wkracza policja, a śledztwo odsłania kolejne powiązania między dawnymi służbami, politykami i światem biznesu.

Sprawa szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać, a kolejne odkrycia pokazują skalę mechanizmu, w którym interesy wpływowych osób stają się ważniejsze niż los mieszkańców. Film łączy kryminalną intrygę z historią ludzi, którzy próbują obronić swoje prawa i zachować miejsce, które od lat nazywają domem.

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Dwa filmy, dwa oblicza Jana Frycza

16 października Kino Polska pokaże Jana Frycza w dwóch rolach, które dobrze pokazują rozpiętość jego aktorskiego repertuaru - od pełnego napięcia kina sensacyjnego po współczesny dramat inspirowany realnym problemem społecznym. (informacja prasowa)

Szczegółowy harmonogram emisji:

20:00 "Tam i z powrotem" (2001), reż. Wojciech Wójcik

22:05 "Lokatorka" (2021), reż. Michał Otłowski