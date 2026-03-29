"Taniec z gwiazdami 18" - kto odpadł 29.03.2026? Aż DWIE pary pożegnały się z programem

"Taniec z gwiazdami 18" - odcinek 29.03.2026

Za nami kolejny emocjonujący odcinek tegorocznej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Uczestnicy ponownie stanęli do rywalizacji na parkiecie, prezentując swoje umiejętności w nowych, często wymagających stylach tanecznych. Nie zabrakło wzruszeń, zaskoczeń oraz niesamowitych choreografii. Niestety, nie wszyscy mogli cieszyć się z tak dobrego wyniku. Z racji tego, że w odcinku rodzinnym nikt nie odpadł, tym razem zakończenie odcinka było ciężkie dla więcej niż jednej pary. Ten wieczór okazał się wyjątkowo trudny dla dwóch par, które zdobyły najmniej punktów łącznie z głosami od widzów i musiały opuścić program. Kto odpadł? Znamy oficjalne wyniki głosowania widzów i jurorów.

ZOBACZ TAKŻE: Bagi i Magdalena Tarnowska przyłapani nocą w Warszawie. Był pocałunek?!

Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!

"Taniec z gwiazdami 18" - pary, które odpadły 29 marca 2026

Regulamin konkursu jest nie do obejścia i znów ktoś musiał odpaść z tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami". Kto nie miał szczęścia i w tym tygodniu musiał pożegnać się z najpopularniejszym talent show w Polsce? Tym razem były to aż dwie pary! Na koniec gali prowadzący poinformowali, że w czwartym odcinku nie wystąpią Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba.

Dodatkowo dwie pary zmierzą się 12 kwietnia 2026 roku w odcinku w tanecznej dogrywce, będą to:

Izabela Miko i Albert Kosiński

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

"Taniec z gwiazdami 18" - pozostali uczestnicy

O Kryształową Kulę w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dalej walczą:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Izabela Miko i Albert Kosiński

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Kamil Nożyński i Izabela Skierska