"Taniec z gwiazdami 18" - kto odpadł 29.03.2026? Aż DWIE pary pożegnały się z programem

Spis treści
"Taniec z gwiazdami 18" - odcinek 29.03.2026
Za nami kolejny emocjonujący odcinek tegorocznej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Uczestnicy ponownie stanęli do rywalizacji na parkiecie, prezentując swoje umiejętności w nowych, często wymagających stylach tanecznych. Nie zabrakło wzruszeń, zaskoczeń oraz niesamowitych choreografii. Niestety, nie wszyscy mogli cieszyć się z tak dobrego wyniku. Z racji tego, że w odcinku rodzinnym nikt nie odpadł, tym razem zakończenie odcinka było ciężkie dla więcej niż jednej pary. Ten wieczór okazał się wyjątkowo trudny dla dwóch par, które zdobyły najmniej punktów łącznie z głosami od widzów i musiały opuścić program. Kto odpadł? Znamy oficjalne wyniki głosowania widzów i jurorów.
"Taniec z gwiazdami 18" - pary, które odpadły 29 marca 2026
Regulamin konkursu jest nie do obejścia i znów ktoś musiał odpaść z tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami". Kto nie miał szczęścia i w tym tygodniu musiał pożegnać się z najpopularniejszym talent show w Polsce? Tym razem były to aż dwie pary! Na koniec gali prowadzący poinformowali, że w czwartym odcinku nie wystąpią Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba.
Dodatkowo dwie pary zmierzą się 12 kwietnia 2026 roku w odcinku w tanecznej dogrywce, będą to:
- Izabela Miko i Albert Kosiński
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
"Taniec z gwiazdami 18" - pozostali uczestnicy
O Kryształową Kulę w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dalej walczą:
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Izabela Miko i Albert Kosiński
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska