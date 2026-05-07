Zaskakujące zmiany w finale "Tańca z Gwiazdami". Produkcja zaostrza zasady gry

Finał programu Polsatu. Kto ma szansę na Kryształową Kulę?

Po dziesięciu tygodniach intensywnych treningów i ogromnego wysiłku, na polu walki pozostały tylko cztery pary. O najwyższe laury powalczą Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Tym razem jednak urok osobisty i efektowne figury nie wystarczą do zwycięstwa. Jury postanowiło wnikliwie zweryfikować rzeczywiste umiejętności taneczne finalistów.

Koniec złudzeń w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Surowe reguły wyłonią najlepszych

Pierwszy etap finału zapowiada się niezwykle rygorystycznie. Uczestnicy zaprezentują walca – angielskiego bądź wiedeńskiego – ale w bardzo wymagającej formie. Twórcy programu wprowadzili innowację, która może diametralnie wpłynąć na ostateczną klasyfikację.

Przez kilkadziesiąt sekund tancerze będą musieli wykonać klasyczny układ turniejowy, całkowicie pozbawiony akrobatyki i gry aktorskiej. Ocenie podlegać będzie wyłącznie techniczna strona tańca – odpowiednia sylwetka, prawidłowa praca stóp i bezbłędne prowadzenie. Ten sprawdzian jednoznacznie pokaże, kto na oczach telewidzów naprawdę opanował sztukę tańca.

Iwona Pavlović, zasiadająca w fotelu przewodniczącej jury, podkreśla, że poziom umiejętności w bieżącym sezonie jest niezwykle wysoki, co w pełni uzasadnia tak rygorystyczny test. Każde, nawet najmniejsze potknięcie, może zdecydować o stracie szans na zdobycie Kryształowej Kuli.

Dalsza część programu to czas na uwielbiany przez publiczność freestyle. W tym fragmencie finaliści otrzymają pełną swobodę twórczą, a widzowie mogą spodziewać się widowiskowych choreografii i oszałamiających efektów specjalnych, które pomogą zdobyć serca i głosy fanów.

Finałowy odcinek uświetnią również występy muzycznych gwiazd. Na scenie zagości Kayah, śpiewając kultowy utwór Krzysztofa Krawczyka „Ostatni raz zatańczysz ze mną”. Dodatkowo zaplanowano występ Julii Wieniawy, co gwarantuje pełne emocji telewizyjne show.

