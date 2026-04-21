Aktor z "Pitbulla" i "Botoksu" walczy o życie w szpitalu. Lekarze usunęli mu z płuc kilka litrów płynu

Zbiórka na leczenie Michała Zbroi. Aktor z "W lesie dziś nie zaśnie nikt" walczy o oddech

Odtwórca słynnej roli komediowej znanej w sieci oraz uczestnik takich produkcji jak "W lesie dziś nie zaśnie nikt" jest obecnie podłączony do specjalistycznej aparatury medycznej. Michał Zbroja poza działalnością artystyczną zarabiał na życie, jeżdżąc taksówką po warszawskich ulicach. Ta rutynowa praca stanowiła jego podstawowe źródło utrzymania, dopóki nagłe problemy zdrowotne całkowicie nie przerwały jego normalnego funkcjonowania.

Marcin Klimowicz, który zorganizował zbiórkę funduszy, w opisie akcji charytatywnej w ciepłych słowach wypowiedział się na temat charakteru chorego artysty.

Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

To człowiek, którego nie da się nie lubić. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, gotowy wesprzeć każdego. Duży facet o jeszcze większym sercu - pisze na zbiórce organizator Marcin Klimowicz.

Dramatyczny stan zdrowia Michała Zbroi. Medycy usunęli płyn z opłucnej

Kilkanaście dni temu artysta znany z filmów Patryka Vegi poczuł się znacznie gorzej i z powodu olbrzymich trudności z oddychaniem musiał natychmiast trafić pod opiekę specjalistów. Medycy błyskawicznie wdrożyli szczegółowe badania, ale do tej pory nie potrafią określić dokładnej przyczyny tej nagłej niewydolności. Ciało pacjenta jest skrajnie wyczerpane, a jego układ oddechowy odmawia posłuszeństwa.

Mężczyzna ma już za sobą niezwykle bolesne interwencje chirurgiczne, w trakcie których specjaliści wypompowali z jego klatki piersiowej kilka litrów zalegającej cieczy. Zabiegi te nie przyniosły jednak trwałej ulgi, ponieważ płyn w opłucnej nieustannie się odnawia, co budzi ogromny niepokój personelu medycznego. Obecnie każdy dzień pacjenta wypełniają kolejne bolesne procedury medyczne, specjalistyczne testy oraz ciągły strach o własne życie.

Na stronie internetowej służącej do gromadzenia funduszy opublikowano dramatyczny komunikat dotyczący obecnych rokowań i dodatkowych schorzeń aktora.

Zobacz też: Córka „ojca Mateusza” z NARZECZONĄ na scenie talent show! Wywołały pierwsza kłótnię w jury MBTM

Niestety, ten płyn nadal się zbiera. Do tego dochodzą inne choroby, które jeszcze bardziej utrudniają walkę o powrót do zdrowia. Każdy dzień to dla niego ogromne wyzwanie - można przeczytać w opisie zbiórki.

Obecna sytuacja zdrowotna całkowicie uniemożliwia Zbroi wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Aktor, który na co dzień utrzymywał się z przewozu osób, z dnia na dzień stracił jedyne źródło dochodu. Brak przypływu gotówki błyskawicznie wygenerował potężne trudności finansowe, ponieważ stałe opłaty, codzienne wydatki oraz rosnące rachunki za opiekę medyczną stały się dla niego barierą nie do pokonania.

Z tego powodu bliscy uruchomili w internecie otwartą zbiórkę charytatywną, której głównym założeniem jest zgromadzenie pięćdziesięciu tysięcy złotych na pokrycie kosztów terapii, przyszłą rehabilitację i wsparcie finansowe dla najbliższych. Dotychczas kilkaset poruszonych tą historią osób wpłaciło łącznie ponad siedemnaście tysięcy złotych. Twórcy akcji pomocowej przypominają, że chory mężczyzna w przeszłości wielokrotnie bezinteresownie wspierał potrzebujących i nigdy nie odmawiał nikomu pomocy, a teraz sam znalazł się w krytycznej sytuacji zmuszającej do proszenia o wsparcie.

Zobacz też: Elżbieta Zapendowska oceniła nowych jurorów w "Must Be The Music". Nie gryzła się w język