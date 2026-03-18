Michał Szpak natknął się na deepfake ze swoim wizerunkiem. Artysta ostro o takich praktykach

W dobie powszechnego dostępu do Internetu i mediów społecznościowych granice między prawdą a fałszem stają się coraz bardziej płynne. Oszuści, wykorzystując zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, są w stanie tworzyć przekonujące deepfake'i, które podszywają się pod znane osoby, promując fałszywe produkty, inwestycje czy nawet szerząc dezinformację. Głos w temacie zabrał Michał Szpak.

Michał Szpak ofiarą deepfake'ów

Jednym z popularnch artystów, którzy osobiście doświadczyli negatywnych skutków działania deepfake'ów, jest Michał Szpak. Znany ze swojej charyzmy, otwartości i aktywnej obecności w mediach społecznościowych wokalista padł ofiarą oszustów, którzy wykorzystali jego wizerunek i to nie na zdjęciach czy nagraniach, ale... transmisjach na żywo. Muzyk zdradził, że natknął się na taki internetowy live, który śledziło wiele niczego niepodejrzewających osób.

"Dla mnie to jest szokujące i bulwersujące w ogóle, że ludzie wykorzystują słabość drugiego człowieka. To jest po prostu straszne. Jak kilkukrotnie wpadłem na moment, kiedy była transmisja na żywo z moim wizerunkiem, gdzie było naprawdę tysiące obserwujących, uczestniczących w tym live" - powiedział w reportażu na antenie programu TVN24 - "Czarno na białym".

Artysta z ważnym apelem

Piosenkarz przyznał, że bezpośrednio po odkryciu deepfake'ów z własnym wizerunkiem, zaczął przestrzegać przed tym zjawiskiem swoich fanów. Michał Szpak o zagrożeniu fejkowymi materiałami w sieci mówi wprost ze sceny i ma nadzieję, że coraz większa świadomość problemu pozwoli ludziom uniknąć katastrofalnych skutków cyfrowych oszustw. Wyraził też ubolewanie, że zgłaszanie platformom internetowym czy służbom podrobionych przez AI materiałów nie przynosi żadnych realnych skutków.

"Można to zgłaszać, nic się z tym nie dzieje. Jedno się zamyka, drugie się otwiera. [...] Nie są wyciągane żadne konsekwencje. I zaraz po tym wydarzeniu, jak się dowiedziałem, miałem koncert tutaj w Warszawie i ze sceny... to był pierwszy taki apel z mojej strony, że taki rzeczy się dzieją. I że to nie jest fikcja, i że naprawdę można stracić cały swój majątek w ten sposób. I do tego jesteśmy wykorzystywani my jako artyści" - podsumował.

Deepfake. Te gwiazdy poruszyły ten problem

Generowanie przez sztuczną inteligencję fałszywych materiałów z wykorzystaniem wizerunków znanych osób to problem nie tylko dla polskiego show biznesu. Swoje twarze w deepfake'owych nagraniach odnaleźli i nagłośnili Tom Hanks, Natalie Portman czy też Johnny Depp. Afera rozpętała się zaś w Indiach, gdy viralem w sieci stały się fałszywe nagrania, na których dwóch aktorów Bollywood miało krytykować premiera kraju. Spośród polskich gwiazd - ofiarą deepfake'u padł Krzysztof Cugowski. Na początku br. wokalista Budki Suflera przekazał, że podjął kroki prawne w sprawie materiału, na którym rzekomo promował praktyki pseudomedyczne.

