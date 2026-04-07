Miał być drugim Bieberem. Dziś zarabia na OnlyFans. Właśnie skończył 30 lat

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-07 11:59

Wiele gwiazd, które rozpoczynały kariery jako nastolatkowie, dziś jest już dorosłych. Do grona artystów, którzy debiutowali na scenie jeszcze jako dzieci, należy Austin Mahone. Porównywany niegdyś do Justina Biebera wokalista właśnie skończył 30 lat. Od pewnego czasu jego dodatkowym źródłem dochodu są przychody z tzw. niebieskiej platformy.

Austin Mahone dał się poznać szerszej publiczności w 2011 roku, zamieszczając w sieci cover świątecznej piosenki Justina Biebera. Artysta podpisał kontrakt płytowy jako nastolatek i to właśnie on stanowił największą konkurencję dla cieszącego się globalną sławą Kanadyjczyka. Młody wokalista wylansował takie hity jak "What About Love" czy "Mmm Yeah" z Pitbullem, które odniosły sukces na listach przebojów na całym świecie, również w Polsce. W jednym z teledysków Austina, do piosenki "Banga! Banga!", wystąpiła polska modelka Sandra Kubicka.

Austin Mahone zarabia na OnlyFans

Nowe projekty Austina Mahone'a nie cieszą się już taką popularnością, co jego największe hity z las nastoletnich. 30-latek zakończył współpracę z dużą wytwórnią płytową i dziś jest niezależnym artystą, nagrywającym muzykę z gatunku country. Nie może jednak narzekać na brak pieniędzy. Mahone szybko dostrzegł potencjał w platformie OnlyFans, spopularyzowanej przede wszystkim wśród pracowników seksualnych i założył konto, dzięki któremu pomnaża swój majątek. Austin zamieszcza tam zdjęcia o odważniejszym charakterze, często bez ubrań, jedynie w bieliźnie.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

Austin Mahone skończył 30 lat

5 kwietnia 2026 roku Austin Mahone, niegdyś idol nastolatek i główny konkurent Justina Biebera, dołączył do grona 30-latków. O piosenkarzu w ostatnim czasie głośniej jest w kontekście jego aktywności na niebieskiej platformie, niż nagrywanej muzyki. Według nieoficjalnych statystyk, wokalista - jako jeden z niewielu przedstawicieli branży fonograficznej na OnlyFans - zarabia w sieci około półtora miliona dolarów rocznie.

Austin Mahone na początku kariery
