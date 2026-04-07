Miał być drugim Bieberem. Dziś zarabia na OnlyFans. Właśnie skończył 30 lat

Austin Mahone dał się poznać szerszej publiczności w 2011 roku, zamieszczając w sieci cover świątecznej piosenki Justina Biebera. Artysta podpisał kontrakt płytowy jako nastolatek i to właśnie on stanowił największą konkurencję dla cieszącego się globalną sławą Kanadyjczyka. Młody wokalista wylansował takie hity jak "What About Love" czy "Mmm Yeah" z Pitbullem, które odniosły sukces na listach przebojów na całym świecie, również w Polsce. W jednym z teledysków Austina, do piosenki "Banga! Banga!", wystąpiła polska modelka Sandra Kubicka.

Austin Mahone zarabia na OnlyFans

Nowe projekty Austina Mahone'a nie cieszą się już taką popularnością, co jego największe hity z las nastoletnich. 30-latek zakończył współpracę z dużą wytwórnią płytową i dziś jest niezależnym artystą, nagrywającym muzykę z gatunku country. Nie może jednak narzekać na brak pieniędzy. Mahone szybko dostrzegł potencjał w platformie OnlyFans, spopularyzowanej przede wszystkim wśród pracowników seksualnych i założył konto, dzięki któremu pomnaża swój majątek. Austin zamieszcza tam zdjęcia o odważniejszym charakterze, często bez ubrań, jedynie w bieliźnie.

Austin Mahone skończył 30 lat

5 kwietnia 2026 roku Austin Mahone, niegdyś idol nastolatek i główny konkurent Justina Biebera, dołączył do grona 30-latków. O piosenkarzu w ostatnim czasie głośniej jest w kontekście jego aktywności na niebieskiej platformie, niż nagrywanej muzyki. Według nieoficjalnych statystyk, wokalista - jako jeden z niewielu przedstawicieli branży fonograficznej na OnlyFans - zarabia w sieci około półtora miliona dolarów rocznie.