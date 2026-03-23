Katarzyna Zielińska wystąpi w telewizji z siostrą. Tak wygląda młodsza Karolina!

Katarzyna Zielińska z siostrą w teleturnieju

Życie prywatne osób z pierwszych stron gazet często budzi duże emocje wśród publiczności. Gwiazdy z reguły rzadko decydują się na pokazywanie członków swoich rodzin, chroniąc ich przed blaskiem fleszy. Czasami jednak fani mogą liczyć na niespodziankę. Tak będzie w przypadku Katarzyny Zielińskiej, która ponownie pojawi się w muzycznym formacie "Tak to leciało!". Aktorka ma na swoim koncie dawne zwycięstwo w tym show – zdobyła wówczas ponad 20 tysięcy złotych. Teraz, po latach, ponownie powalczy o wygraną, ale tym razem w duecie. Towarzyszyć jej będzie młodsza siostra, Karolina Zielińska. Do sieci trafiły już zdjęcia z nagrań tego odcinka.

Kim jest Karolina Zielińska?

Obecność Karoliny Zielińskiej u boku słynnej siostry w formacie "Tak to leciało!" może dziwić niektórych widzów, ale nie będzie to jej pierwszy kontakt z kamerą. W przeszłości obie panie miały okazję współprowadzić program "Poranny rogal" emitowany na antenie ZOOM TV. Ta telewizyjna współpraca była jednak krótka, a Karolina na co dzień funkcjonuje z dala od branży rozrywkowej. Zawodowo jest biotechnologiem, a w przeszłości zarządzała własną kawiarnią w stolicy. Czy siostry są do siebie podobne? Można to ocenić, przeglądając ujęcia z planu muzycznego teleturnieju.

Emisja odcinka z siostrami Zielińskimi w TVP2

Wspólny występ Katarzyny i Karoliny Zielińskich został nagrany z myślą o świątecznym, wielkanocnym wydaniu programu "Tak to leciało!". Widzowie będą mogli obejrzeć ten odcinek w piątek, 5 kwietnia o godzinie 16:15 na antenie TVP2. Gospodarzem muzycznego show pozostaje aktor Kacper Kuszewski.