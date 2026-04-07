Karolina Skiba przeszła niesamowitą metamorfozę. Żona muzyka zrzuciła prawie 20 kilogramów!

Karolina Skiba zdradza sekret swojej nowej sylwetki

Ukochana Krzysztofa Skiby pozbyła się niemal 20 kilogramów! Różnicę dostrzeże każdy od razu, ponieważ tak duży spadek wagi mocno odmienił jej prezencję. Okazuje się jednak, że w przypadku 36-latki nie było mowy o żadnych magicznych sposobach na odchudzanie ani o błyskawicznej kuracji tuż przed sezonem urlopowym.

Tak, schudłam 17 kg w rok. Nie w dwa miesiące. Tak, sama. Tak, zap...ając. I ze stresu po odejściu ukochanej babci. Ale mięśnie to ciężka praca i jestem z siebie bardzo dumna - i będę zaspamowywać bikini pics, już teraz na złość. Nie po to trenuję nawet wtedy, gdy nie mam sił. Codziennie robię trzy minuty planku z ciężarkiem na plecach i co dwa-trzy dni pilates, kroków nie zliczę. Jem roślinnie. Nie piję już w ogóle alkoholu. Jem cukier, ale dbam. I to w trzyletniej sztucznej meno, gdzie tyje się od powietrza. Więc da się, ale nie siedząc i hejtując w necie, tylko ruszając tyłek regularnie - pisała żona Skiby na Instagramie.

Rezultat tych działań to wyjątkowo zgrabna i wysportowana figura, którą 36-latka chętnie chwali się na swoich internetowych profilach. Obserwatorzy nie kryją ogromnego zachwytu z jej sukcesu. Na opublikowanych niedawno kadrach z okresu świąt wielkanocnych widać wyraźnie, że jej ciało wygląda jeszcze drobniej i szczuplej niż dotychczas!

Żona lidera Big Cyc postawiła na dietę roślinną i zrezygnowała z alkoholu

Wybranka serca znanego artysty podkreśla, że jej obecny wygląd to wynik ogromnego wysiłku, żelaznej dyscypliny oraz stałej i regularnej aktywności. Różnorodne treningi, w tym pilates, na stałe zagościły w jej harmonogramie dnia. Niezwykle istotny był również sposób odżywiania. Od dłuższego czasu Karolina wybiera wyłącznie produkty roślinne (nawet zawartość jej świątecznej święconki była całkowicie wegańska), jednak prawdziwym przełomem mogła być całkowita rezygnacja z napojów procentowych, co zazwyczaj błyskawicznie poprawia kondycję organizmu i wygląd zewnętrzny.

Obecnie żona muzyka emanuje pewnością siebie i czerpie ogromną radość z rezultatów wielu wyrzeczeń. Jej transformacja rzuca się w oczy, jednak zawsze warto pamiętać o zachowaniu odpowiedniego balansu podczas pracy nad wymarzoną sylwetką, aby unikać skrajności i dbać przede wszystkim o własne zdrowie.

"Ale pani się zmieniła! Niewiarygodnie szczupła i piękna", "Boże, jaka wspaniała dziewczyna", "Piękna" - komentują internauci.

